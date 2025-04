VIDEO. Massiel Carrillo responde a las preguntas curiosas de sus seguidores

Ex presentadora de televisión.

La ex presentadora de noticias , modelo y artista Massiel Carrillo se alejó hace algunos años de los reflectores de las cámaras de los noticieros y ha dedicado tiempo a su vida como artista, es así como también toma tiempo para interactuar con sus seguidores por medio de las redes sociales.

Fue por medio de la herramienta de preguntas en las historias de Instagram que ha dado oportunidad para responder las dudas picantes de los usuarios. Recientemente, la modelo comentó sobre una duda frecuente y es si abriría una cuenta en la “página azul”.

Esta hace referencia a OnlyFans la plataforma de suscripción online donde los creadores de contenido monetizan su trabajo, ofreciendo contenido exclusivo para adultos, entre ellos fotos, videos, transmisiones en vivo.

“La página azul no está en mis proyectos, perdón si rompo el corazoncito de alguien. Como sabe yo disfruto mucho subir fotos en traje de baño, me encanta mi silueta. Pero la página azul por ahora no está entre mis opciones, pero seguiré subiendo fotografías en traje de baño”, refirió.

Así mismo, reveló la edad que está por cumplir el próximo 4 de abril.