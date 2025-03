VIDEO. Deanna y Josy responden ante la polémica por haber cambiado la letra del himno Nacional de Guatemala 

Los creadores de contenido Deanna Melillo y Josy Esteban, publicaron un mensaje luego de que internautas viralizaran un video en donde la influencer aparece en una presentación de un circo cambiándole la letra al himno Nacional de Guatemala.

Usuarios en redes sociales han señalado que el contenido del video representa una burla, lo que ha generado críticas y llamados a tomar acciones legales. Por lo que de inmediato, publicaron un video disculpándose de lo sucedido.

“De verdad lo siento, a las personas que se han ofendido, yo no sabía que era una falta de respeto. Quiero decir que con el himno yo dije cosas bonitas de Guatemala, a la larga es una falta de respeto que yo no sabía”, comentó Deanna

Por su parte Josy añadió: “Estamos acá para aceptar nuestro error, cuando Deanna estaba cantando no estaba diciendo cosas feas, ella no se estaba burlando como tal pero sí considero que es una falta de respeto. A nuestra familia Hello Muchá les damos una disculpa, jamás nos hemos burlado de Guatemala al contrario donde quiera que vayamos tratamos de poner el nombre de Guatemala en alto y Diana ama el país, específicó.

“No nací aquí en Guatemala por ende nunca aprendí el himno y lo he escuchado por cultura.Ese video fue grabado hace casi un año, no sé que está pasando que están saliendo todas esas cortinas en contra de nosotros”, refirieron ambos.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Melillo enfrenta críticas en redes sociales. Recientemente, también fue objeto de debate luego de que se dieran a conocer las tarifas que ella y Josy Esteban cobran por promocionar marcas en sus plataformas digitales.