VIDEO. ¡Vivió para contarlo! Joven es tragado por una ballena jorobada y relató su experiencia

Un hecho insólito y aterrador ocurrió el pasado sábado en las aguas del estrecho de Magallanes, en la Patagonia chilena, cuando un joven de 24 años fue tragado brevemente por una ballena jorobada mientras navegaba en kayak. El incidente, captado en video por su padre, ha sorprendido a la comunidad local e internacional.

PUBLICIDAD

Adrián Simancas, un ciudadano venezolano, y su padre, Dell Simancas, de 49 años, realizaban una travesía combinada de trekking y packraft en la ciudad de Punta Arenas cuando ocurrió el inesperado encuentro con el gigantesco cetáceo. En el video grabado por Dell, se observa cómo Adrián remaba tranquilamente antes de que la ballena jorobada lo arrastrara, junto con su kayak, hacia su boca. Afortunadamente, el animal lo escupió casi de inmediato, y el joven salió a la superficie aparentemente ileso.

“Fue mucho terror cuando volteé y no lo vi”, relató Dell Simancas, quien confesó que pensó que su hijo había muerto. Por su parte, Adrián describió la experiencia como un momento de pánico: “Siento que algo me choca por atrás, pensé que era una ola, pero era demasiado fuerte. Cuando volteo, siento que hay algo carnoso que me roza la cara, de color azul y blanco, que me llega desde arriba y en diagonal, y me hunde. Pensé que había muerto, que algo me había comido, que me estaban atacando para devorarme. Fueron tres segundos hasta que salí del agua”.

El video del incidente, que se viralizó rápidamente, muestra la rapidez con la que ocurrió el suceso y la fortuna de Adrián al salir ileso. Las ballenas jorobadas, conocidas por su tamaño y comportamiento generalmente pacífico, no suelen representar un peligro para los humanos, pero este caso ha llamado la atención sobre los impredecibles encuentros con la fauna marina.