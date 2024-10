James Bond, el agente 007, está de vuelta

Más de 20 películas para recordar o ponerte al día de las aventuras del espía más famoso del cine suenan complicado, pero no imposible con el regreso del catálogo de James Bond, el agente 007, a una de las plataformas de streaming.

Desde 1962, se han producido 27 películas basadas en el superagente dedicado al servicio de la corona británica, popularizado primero en la literatura por medio de novelas.

Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig han interpretado al galán y protagonista de las icónicas cintas de acción, romance y suspenso.

¿Dónde verlo?

El catálogo de aproximadamente 25 películas, ya que Never Say Never Again protagonizada por Sean Connery no se considera oficialmente del universo de James Bond regresó desde la semana pasada a Prime Video.

En la plataforma puedes acceder al resto de títulos protagonizados por otros actores, incluyendo las últimas entregas con Daniel Graig.

Las películas pertenecen a esa plataforma desde aproximadamente 3 años tras adquirir las cintas producidas en su momento por el estudio MGM.