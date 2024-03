Pidió estar en la revisión de examen de su hija y la respuesta del profesor es viral

La vida educativa está llena de anécdotas, es una faceta que se experimenta desde la niñez, pasando por la adolescencia y en la vida adulta cuando ya se es universitario. Lo normal y común es que a medida que la persona va madurando vaya afrontando por sí solo el aspecto educativo creciendo como alguien independiente para pasar al campo laboral, pero el hecho viral de este espacio, demuestra que no siempre es así.

Normalmente, en la universidad los estudiantes van solos y enfrentan este ámbito de forma independiente. Sin embargo, no siempre ocurre así y muestra de ello, es la historia viral de un profesor en la red social X a una mujer que contó en esta plataforma que “no me parece tan descabellado acompañar a un hijo a una entrevista de trabajo, incluso pedir permiso para estar presente en la misma y ayudarle si no sabe contestar a algo”.

Ante estas palabras, el profesor de la Universidad de Burgos en España, con el usuario @cochifried, le respondió con una experiencia propia, contando que una vez, una madre fue a la universidad y le pidió estar en la revisión del examen de su hija. Además, relató lo que él le dijo a esta madre.

Te puede interesar: “Era el único que estaba allí”, besó al empleado del bar al confundirlo con su cita

“Mi primer año de profesor en la universidad vino una madre a la revisión del examen de la hija con su hija. No recuerdo mayor disfrute que el decirle: ‘Cuando esté aquí mi madre podrá entrar al despacho usted también’”, expuso el docente en un mensaje de X.

La respuesta del profesor a la madre que quiso acompañar a su hija a la revisión del examen fue tan contundente, que se hizo viral en X con más de 705 mil reproducciones y decenas de comentarios que armaron todo un debate.

Mi primer año de profesor en la universidad vino UNA MADRE a la revisión del examen de la hija con su hija.

No recuerdo mayor disfrute que el decirle: "cuando esté aquí mi madre podrá entrar al despacho usted también". https://t.co/sNrLoolW7f — El Cochi 🐖 (@cochifried) February 20, 2024

Reacciones

La ocasión fue propicia para que muchos usuarios compartieran sus propias experiencias. Hay quienes apoyaron al profesor universitario, mientras que otros respaldaron a la madre que quiso acompañar a su hija a revisión.

“Yo confieso que mi madre me acompañó a mi primera matrícula universitaria, pero porque a las dos nos hacía gracia compartir el momento y porque sabíamos que, como íbamos cientos a la misma hora, estaríamos horas esperando y al menos así pasábamos el tiempo hablando”, contó alguien.

Una persona comentó: “¿A qué edad ingresan a la universidad, hoy en día? Creo que ese es el quid de la cuestión. Desde hace un tiempo, las universidades se están convirtiendo en una extensión del cole, debido a su abundante población de menores de edad en los primeros años de estudio”.