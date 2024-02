“Quería divertirme”, madre gastó en lujos los $10.800 que recibió de fondos para familias pobres

Una madre de tres hijos gastó en lujos y viajes los 10.800 dólares que recibió de un fondo para familias pobres, aseverando que quería divertirse y que lo hacía para enseñarle a sus hijos que todo eso lo podían tener si trabajaban duro.

New York Post reseñó la historia de la mujer en base a Washington Post, que precisó que la fémina se llama Canethia Miller, de 27 años. El caso desató los comentarios sobre el tipo de ayuda que se la da a las familias empobrecidas, ya que pone en evidencia que no todos ocupan el dinero en el objetivo para el cual se los dan, que es cubrir necesidades, estudios y oportunidades para crecer.

Miller fue una de las 132 madres seleccionadas el año pasado en Washington, DC como parte del programa piloto ‘Familias fuertes, futuro fuerte’, creado para ayudar a familias en pobreza extrema y financiado por los contribuyentes.

Estaba la opción de recibir pagos mensuales de 900 dólares o los 10.800 dólares, pero la mujer prefirió recibir los más de 10 mil juntos. No planificó el dinero en cubrir gastos e invertir familiarmente, sino que de inmediato, se dispuso a hacer un viaje de lujo a Miami con sus tres hijos y su esposo, valorado en seis mil dólares.

Una madre de tres hijos que recibió casi $11,000 en un programa financiado por los contribuyentes para familias empobrecidas admitió haber gastado la mayor parte en un lujoso viaje de cinco días a Miami, incluso recibió un brillo de $180 para no parecer una madre “trabajadora” mientras estaba allí.

“Quería divertirme. Mis hijos vivieron algo que yo nunca habría podido vivir si no tuviera ese dinero”, dijo la mujer al citado medio, que detalla que compró 15 conjuntos nuevos para cada uno de sus hijos, de modo, que pudieran estrenar ropa en cada día de vacaciones. A esto se suma una inversión que hizo en ella misma para su cabello y uñas con un costo de 180 dólares, alegando que “no tenía que parecer una madre trabajadora y estresada”.

El resto del dinero lo gastó en comidas en restaurantes, aparatos nuevos, juguetes, un recorrido barco, también pagó facturas y un carro usado.

La madre argumenta una enseñanza para sus hijos

La mujer alegó que el gasto que hizo del dinero fue para inspirar a sus hijos y enseñarles que si trabajan lo suficiente podrán disfrutar de todo lo que vivieron durante el viaje.

Para recibir el dinero del fondo, la mujer alegó que su situación financiera empeoró después de tener a su tercer hijo en el 2022. Antes de recibir el fondo de 10.800 dólares, ya gozaba de una Asistencia Temporal para Familias Necesitadas con la que pagaba el alquiler.

Los pronunciamientos se desataron en la sección de comentarios de The Post, donde alguien escribió que “quizás si ese dinero se hubiera ganado con trabajo duro no se habría desperdiciado tan rápidamente. No importa la cantidad, una persona sin conocimientos financieros cometerá los mismos errores una y otra vez cuando finalmente tenga dinero en su poder. Esta historia provocó todo tipo de emociones como un contribuyente trabajador que soy. Yo también necesito este tipo de descansos”.