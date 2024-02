El viral ataque de risa de una joven en el funeral de su abuelo

Reírse en un velorio puede ser considerado como una falta de respeto para con el dolor de los seres queridos del difunto. La tristeza que embarga a los parientes y amigos de la persona fallecida colma el lugar, por lo que muchos llegan a darles sus condolencias. Normalmente, hay silencio y seriedad en un ambiente de este tipo, pero ¿Qué pasa cuando alguien no soporta la risa en el sitio? La respuesta a esta pregunta la contó la protagonista de esta historia.

Viridiana López relató a través de su cuenta @viridiana.lopez3 en TikTok que en el velorio de su abuelo no aguantó la risa, mientras conversaba con su cuñada. La chica se caracteriza en sus redes por su particular forma de reír, por lo que en sus videos, siempre saca ocasión para mostrar su risa bulliciosa.

Debido a la particularidad de su risa, alguien comentó: “Imagínate que se ríe en un funeral”, así que ella no perdió la ocasión para contestar: “Si te contara (risas) Ya pasó (risas) Eso pasó en el funeral de mi abuelo”.

Relató que no pudo evitar reírse, por lo que el velador le ordenó callar, algo que la molestó, ya que el fallecido era su propio abuelo, y además su familia era la que estaba pagando el velorio en el sitio. Ella le insistió al velador, que el difunto era su familiar.

Te puede interesar: Vestido de novia quedó destruido luego de que la suegra le lanzara pintura

Como sus parientes ya la conocen, no le decían nada. Su mamá, solo se secaba las lágrimas, la miraba y volteaba a ver para otro lado.

Su risa es tan particular, que hay quienes dicen que no les extrañaría que sea fingida, otros sí creen que es auténtica.

Los comentarios no faltaron por el relato viral del ataque de risa en el funeral de su abuelo: “Yo llevo tres ataques de risa en funerales. En uno fue porque abracé a una familiar del difunto y como no supe qué decir, le dije ‘muchas felicidades’”, “imaginaste encontrar el amor de tu vida y que se ría así”, “su carcajada es una rara mezcla de grito de tío borracho y el lamento de un can atropellado”, “imagínense en el acto al escucharla a medianoche y a oscuras, en vez de venirme, me voy”.

Risa, humor y tensiones

Según los expertos en psicología, el humor es una de las estrategias de afrontamiento más comunes y saludables ante situaciones difíciles o dolorosas, como la pérdida de un ser querido.

El humor ayuda a liberar la tensión, a expresar las emociones, a recordar los aspectos positivos de la vida y a fortalecer los vínculos sociales. Además, no implica negar la realidad, ni restarle importancia al sufrimiento, sino aceptarlo y transformarlo.

Te puede interesar: “No es fake”, quedó sorprendida al ver que estaba en el clásico paisaje de Windows XP

Sin embargo, el humor no es una herramienta universal ni adecuada para todos los contextos y personas. Hay que tener en cuenta que cada persona vive el duelo de una forma diferente, y que lo que para unos puede ser una forma de aliviar el dolor, para otros puede ser una falta de sensibilidad o de empatía. Por eso, es importante respetar los sentimientos y las necesidades de cada uno, y evitar hacer bromas o comentarios que puedan herir o molestar a los demás.

Así, reírse en un velorio no es necesariamente una imprudencia, siempre y cuando se haga con respeto, con discreción y con consenso. No se trata de reírse del difunto o de la situación, sino de reírse con él o con ella, de recordar los momentos felices y de honrar su memoria. El humor puede ser una forma de celebrar la vida, incluso en medio de la muerte.