“¿Me veo vieja”, la viral pregunta de una mujer después de que le ofrecieron asiento

Ofrecer el asiento a una dama (especialmente si está embarazada) o a una persona mayor siempre ha sido visto como un gesto de caballerosidad y amabilidad. Sin embargo, muchos afirman que es una costumbre que se ha perdido con las nuevas generaciones, por lo que actualmente, hay zonas donde es raro ver este tipo de acciones.

Por eso, la usuaria @rebehealthy de TikTok decidió compartir su experiencia. A la mujer, residente en España, le ofrecieron el asiento cuando viaja en el metro, pero según ella, este acto es tan poco común en este país, que le pareció rarísimo, motivo por el cual decidió contarlo a través de sus redes.

“Siempre me quejo de la poca caballerosidad que hay en la ciudad de Madrid y en España en general, pero me acabo de montar en el metro y un chico bien guapo me ofreció su sitio”, dijo la joven, de origen latino, mientras se grababa caminando por la calle, contando su experiencia.

Sin embargo, el acto de caballerosidad del chico le generó una preocupación: “¿Me veo vieja?”, preguntó. Consideró que quizá se vea mayor porque el hombre nunca le pidió su número telefónico.

“Nos hemos acostumbrado a ese tipo de acciones que cuando pasa lo que me acaba de pasar, me parece raro”, refirió.

Relató que luego de que el hombre le ofreció el asiento, ella le dijo que no, que “tranquilo”.

Confesó que “más allá del puesto, me hubiera encantado que me pidiese el número, pero bueno, ahora me quedé con esa preocupación (de si se ve vieja)”.

Comentarios

El video de la chica generó más de 23 mil reproducciones y más de un centenar de comentarios.

Entre los comentarios, hay quienes le dijeron que por negativas como la que ella le hizo al caballero, es que muchos hombres no tienen este tipo de acciones. Otras personas destacaron que el auge del feminismo ha causado el descenso de la caballerosidad, ya que al tenerlos, hay mujeres que pueden tomarlo como una ofensa. Otros resaltaron que aunque en países como España hay poca caballerosidad, sí hay seguridad y se puede andar tranquilo en la calle.

“Dices que aquí no son caballerosos, pero podemos ir solas por la noche sin temor”, “un número por un gesto amable se llama necesidad”, “por eso es mejor no ofrecerlo, mayormente dicen no y eso se siente mal, por eso el hombre ya no lo ofrece”, fueron algunos comentarios.

Un hombre compartió una particular experiencia: “La semana pasada, veo una chica mayor que tú, no tenía fuerzas para subir su maleta a la bandeja superior, le ofrecí mi ayuda, se giró y me dijo: ‘¿Piensas que por ser mujer soy débil?’ Me giré y volví a mi asiento sin decir nada. Quizás eso te ayude a entender tu afirmación”.

Otro hombre contó que “a mí en mi primer día en el metro, me dijeron ‘¿Me ves cara de vieja? Siéntese’ y me sentí mal jajaja”.