“No los tenga”, el viral consejo de una mujer que dice estar “cansada” por tener hijos

Tener hijos es el sueño de muchas mujeres y socialmente es la idea que presentan en casa a las féminas desde su infancia para emprender este rol en la vida adulta. Sin embargo, el caso de este espacio demuestra que hay mujeres, que no quieren no gustan de la idea de ser mamá y presentan sus motivos.

La usuaria de TikTok @soyandrea_ayala11 confesó a través de un video que tiene una hija y que la ama, pero ser madre es algo que la tiene “cansada” y “deprimida”, por lo que aconsejó “no tengan hijos”.

“No tengan hijos, mírenme la cara, estoy cansada. Esta semana he llorado como 30-40 veces, he tenido una depresión berraca, a veces me pregunto por qué quise tener hijos, es un acto de amor no tenerlos, dejarlos ir, o simplemente no tenerlos”, dijo como desahogándose con la comunidad tiktoker.

Te puede interesar: Conoce cuáles son las hormonas de la felicidad y cómo activarlas, según Harvard

Dejó claro que “amo a mi hija” y que daría la vida por ella, pero que le hubiera gustado que la vida de su hija hubiera sido mejor.

Indicó que aunado a los quehaceres del hogar, ser madre le resulta estresante. Admitió que “no nací para ser mamá, a veces me dan ganas de arrancarme el pelo y gritar y esta semana le dije: ‘¡Ya! basta, se calla’, porque no dejaba de llorar, de gritar y yo estresada. Hago oficio lavando la ropa, colgando la ropa, recogiendo agua, haciendo almuerzo, pendiente de que no fuera a hacer un desm...dre y para ser sincera no vi así”.

Carestía de la vida e hijos

A los momentos de estrés por el cuidado de su hija, la mujer agregó la situación económica. Destacó que tener hijos implica más gastos y que por eso, a alguien de clase media o baja, le es cuesta arriba ser madre o madre.

Te puede interesar: Finlandia es el país más feliz del mundo y un psicólogo filandés reveló el secreto

“Tener un hijo es darse un lujo que nosotros los de clase media y más baja no nos podemos dar, porque nos alcanza para una cosa pero para la otra no”, manifestó, destacando que “no tener hijos es rentable” y recomendó que si no se tiene dinero, paz o inteligencia emocional, “no los tenga”.