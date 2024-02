Amamanta a su hija de siete años y alega que la destetará cuando esté “lista”

Un hombre acudió desesperado a la plataforma Reddit para pedir consejos de qué hacer ante las constantes discusiones que tiene con su ex porque ella todavía da de amamantar a la hija de ambos, de siete años.

Según publicó el portal The Mirror, el sujeto comentó que ya le ha dicho en numerosas ocasiones a la mujer que deje de amamantar a la menor, quien se encuentra en edad escolar. Sin embargo, ella aún sigue dando lactancia a la niña.

“Mi ex y yo nos separamos cuando nuestra hija tenía meses. Comencé a sacar a relucir este tema cuando ella todavía estaba amamantando a los dos años. Al principio lo tomé a la ligera y bromeé acerca de que al menos debería dejar de hacerlo una vez que llegara a la escuela secundaria, también mencioné algunas referencias a Juego de Tronos aquí y allá. Ahora estoy más allá de las bromas”, expuso el hombre en Reddit.

Indicó que ve a su ex como una mujer “inteligente y razonable”, pero considera que está afectada emocionalmente por seguir amamantando a la infante.

“Sigue diciendo que está trabajando en ello, pero que en general se detendrá cuando su hija esté ‘lista’ para hacerlo. Palabras y palabras. Ninguna acción. Esto está mal en muchos niveles. No quiero entrar en eso. Podríamos escribir un libro sobre las implicaciones”, manifestó.

Parte del problema es debido a que la niña no puede quedarse con él por las noches, ni durante los fines de semana porque aún está siendo amamantada.

“Que alguien me ayude ¿Podría llevar esto a los tribunales y conseguir que un juez la obligue a detenerse?”, dijo el hombre.

Caso de lactancia viral

La lactancia materna aumenta los lazos afectivos entre la madre y su hijo.

El caso expuesto por el sujeto se hizo viral en Reddit, donde tiene miles de vistas y más de 900 comentarios de personas que opinan sobre lo que sucede y dan sus consejos.

Hay alguien quien asomó la idea de que probablemente, la lactancia sea una excusa de la mujer para que la niña no se quede con él como parte de la custodia que le corresponde como padre.

Una persona le recomendó que más que enfocarse en la lactancia, lo haga en el derecho de su custodia y que si la mujer se niega, que acuda a un tribunal. De esta manera, cuando la niña se quede con él, irá dejando poco a poco la lactancia.

“¿Tiene ya una orden de custodia? Si no, no tocaría la parte de la lactancia y me concentraría en las noches. Tiene siete años y debería poder pasar los fines de semana con su padre. Si mamá dice que no, simplemente dígale que buscará una orden de custodia para asegurarse de tener acceso”, le escribió alguien, a lo que él respondió “estoy de acuerdo, tal vez incluso hacer que se quede más tiempo, podría ayudar a que deje de amamantar”.