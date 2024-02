”Siento que encajo”, estadounidense presume apodo que le pusieron los mexicanos

El idioma puede ser una de las barreras de la comunicación cuando las personas implicadas en una conversación no hablan el mismo. No hablar el mismo idioma es no entenderse verbalmente, y esto puede generar malos entendidos. Muestra de esto es el caso de un joven estadounidense que presume orgullosa y contenta el apodo que le tienen sus compañeros mexicanos en el trabajo.

A través de las redes sociales, la chica dice estar feliz por la manera cómo la llaman, aseverado que esto le hace sentir que está en un ambiente muy amoroso.

“Chicos hoy tengo un apodo en el trabajo y estoy como muy emocionada porque todos tienen un apodo allí, y yo no tenía uno. Ahora finalmente, siento que encajo”, dijo entusiasmada.

Destacó que por ese apodo “estoy tan feliz de tener un ambiente tan amoroso en el trabajo, son tan geniales”.

La estadounidense y un apodo no muy bonito

Sin embargo, el apodo con el llaman no es ningún cumplido, sino que era un término que significa una grosería en español.

“Mi apodo es pendeja, que aparentemente significa hermosa en español y son como ‘Hola pendeja’, ‘ven aquí pendeja’, ‘oh te ves tan bien pendeja’, ‘pendeja’, es solo tan genial”, manifestó la chica.

La mujer creía que “pendeja” significaba “bonita” o “hermosa”, lo que ni sabía es que se trataba de un insulto.

El video de la chica hablando sobre lo feliz que está por el apodo lo difundió la cuenta @EsdeProfugos de la red social X, donde tiene más de 500 mil reproducciones y más de cuatro mil ‘me gusta’.

Por supuesto, el video generó muchos comentarios de usuarios que destacaban la inocencia de la joven, otros decían que no le quiten la ilusión de creer que la están halagando con esa palabra, y unos más resaltaron que ha debido buscar en Google sobre el verdadero significado de su apodo.

“Y por eso chicos y chicas es la importancia de ser bilingües, porque si no te dicen cosas en inglés/español que no entenderás”, “no sé si es en serio o es una broma, pero me estoy muriendo de la risa”, “¿Y la pendeja no ha oído hablar de Google?”, “no puedo dejar de sentir compasión y algo de coraje con los que se aprovecharon de ello”, fueron algunos comentarios.