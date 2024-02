Devolvió un sofá dos años después de comprarlo porque ya no le gustaba

Una mujer es viral por su increíble historia de cómo devolvió un sofá alegando que ya no le gustaba, pero el detalle está en que lo devolvió después dos años de haberlo comprado.

La compradora es Jackie Nguyen, quien contó su relató a través de su cuenta @xojacckss de TikTok, donde tiene millones de reproducciones.

Asombrosamente, devolvió el mueble sin ni siquiera tener el recibo de compra. Por medio de un video, dio detalles del proceso de devolución.

La tienda donde adquirió el sofá se llama Costco. Basándose en una política de devolución de la empresa, Nguyen solicitó el desembolso total de su dinero. Contó que al principio tenía dudas de hacerlo, ya que habían pasado dos años y además, no tenía el recibo de compra, tampoco se acordaba de la fecha exacta cuando adquirió hizo la adquisición.

Sin embargo, debido a la “increíble” política de devolución de la tienda, ella decidió seguir hacia adelante con el proceso.

Expresó que los trabajadores no le pusieron ningún ‘pero’ cuando manifestó su deseo de devolver el sofá y explicarles que no tenía el recibo de compra. Ante la falta del recibo, quienes la atendieron, buscaron su ficha en los registros de la empresa y allí verificaron que efectivamente, ella hizo la compra hace dos años.

Sorpresivamente, los empleados no le reclamaron, ni le reprochaban nada, sino que le preguntaron por el motivo de la devolución. “Querían saber si había algo malo en el sofá. Les dije que ya no me gustaba, simplemente no nos gusta el color. Nos dieron el reembolso”, contó.

Comentarios

La compradora recibió miles de comentarios en su cuenta de TikTok por el video, pero la mayoría de los usuarios repudiaron su acción, señalándola de abusar de la política de la empresa.

Fueron tantos los comentarios en contra, que desactivó esta sección de su publicación viral.

Sin embargo, varios medios de comunicación ya habían captado varios de los comentarios, tal como lo hizo La Vanguardia, que reseñó que alguien le escribió: “Has usado algo durante dos años que te gustaba tanto a ti como a tus hijos y te has aprovechado de una laguna legal de la tienda”.

Otra persona le reprochó: “¿Es moralmente correcto recibir el abono completo de un producto que has disfrutado durante más de dos años y que no tenía nada de malo?”.