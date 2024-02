Sepa lo que pasó con la millonaria herencia que una abuela quiso dejar a sus mascotas

Las mascotas son parte de la familia. Su amor y compañía son sin condición, por lo que muchas veces, su lealtad sobrepasa a la de los seres humanos. Por eso, una abuela en China decidió dejar toda su fortuna a sus perros y gatos, excluyendo totalmente a sus hijos.

En base a ‘Zonglan News’, el medio ‘The South China Morning Post’ reseñó que la anciana es de apellido Liu y que vive en Shanghái. La mujer alegó que no dejará herencia a sus hijos porque ellos no la visitan, ni la llaman por teléfono. Aseguró que sus mascotas son los únicos seres que la acompañan, y que por ese motivo, no quiere dejarlos desamparados tras partir de este mundo.

La abuela considera que no es justo dejar su herencia, de más de veinte millones de yuanes (equivalentes a 4.3 millones de dólares) a sus hijos porque ellos no están pendientes de ella. A su juicio, la ignoran.

La mujer modificó su testamento para dar a una veterinaria local el permiso de usar su herencia en pro del cuidado de sus perros y gatos, así como de la descendencia que estos tengan.

Pero ¿Qué pasó con la herencia? Este tipo de testamento no tiene legalidad en China. El representante del centro de registro de testamentos en Beijing aconsejó a la mujer que designe a una persona de confianza para que vigile que la clínica veterinaria dé los cuidados a sus mascotas.

Reflexión

El caso de la abuela china invita a la reflexión sobre la importancia de cuidar y dar amor a los adultos mayores. La soledad no es buena compañía para nadie, y menos, para quienes han dedicado toda su vida a cuidarnos y protegernos.

El amor, cariño, respeto y compañía son las mejores formas de mostrar consideración para con los ancianos. Aunque a veces, el trabajo haga difícil acompañarlos por mucho tiempo, no debe faltar una llamada como muestra de afecto, o designar a alguien para que los cuide en caso de que necesiten atención especial.

El hecho también demuestra cómo, al contrario de muchas personas, las mascotas sí se quedan al lado de sus seres queridos, cualquiera que sea la situación, su lealtad es incomparable.