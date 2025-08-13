VIDEO. Actriz de contenido para adultos protagoniza bochornoso momento en un podcast

El podcast del streamer Brian Atlas, ‘Whatever’, se volvió viral esta semana tras un incómodo momento en que la actriz de cine para adultos Lily Phillips le propuso tener relaciones sexuales durante la grabación, recibiendo un rechazo que desató polémica en redes sociales.

El intercambio comenzó cuando Phillips preguntó directamente: “¿Podríamos acostarnos?”. Atlas, visiblemente sorprendido, respondió: “Eres atractiva, pero debo declinar porque hay videos tuyos en Internet teniendo sexo con otros hombres, lo cual para mí es un motivo de descarte”.

La actriz, que parece no haber esperado esta respuesta, insistió: “¿Viste mis videos?” y confesó sentirse “un poquito enamorada” del streamer. La situación escaló cuando otros participantes del podcast comenzaron a presionar a Atlas, incluso sugiriendo filmar el encuentro, llevando al anfitrión a preguntar en tono de broma: “¿Esto es acoso?”.

Atlas compartió posteriormente el fragmento en Instagram con el texto: “¡¿Lily Phillips RECHAZADA por Brian Atlas EN VIVO?!”, generando miles de reacciones divididas. Mientras algunos usuarios aplaudieron su postura, otros criticaron lo que consideran una actitud de “slut-shaming” hacia la actriz.