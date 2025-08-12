Tendencias

Estos son los precios de la comida y juegos en la feria de Jocotenango

En la feria de Jocotenango podrás encontrar variedad de productos, juegos y alimentos.

Feria de Jocotenango Los productos en la feria de Jocotenango tienen precios variados. (Foto: Municipalidad de Guatemala)
Por Marilin Alvarez

Guatemaltecos podrán disfrutar de diversidad de platillos, antojitos y productos en la feria de Jocotenango, la cual se celebra el 15 de agosto de cada año en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la capital.

Aunque la fecha oficial es el viernes 15 de agosto, las personas ya pueden acercarse a visitar la feria.

Encontrarán precios variados para la comida, dulces típicos y juegos, según lo documentó el tiktoker “Chepito”.

Estos son algunos de los costos:

  • Churros con chocolate a Q15
  • Bolsas de dulces típicos a Q10
  • Plataninas en vaso Q10
  • Elotes asados Q10
  • manzanas con caramelo Q10
  • Garnachas: 6 por Q50 o 14 por Q100
  • Juegos infantiles Q10
  • Juego de lotería Q10
  • Juego de tiro Q10
  • Carritos chocones Q20

Cabe destacar que los precios son similares en todos los puestos. Sin embargo, estos estarán sujetos a cambios.

La feria estará habilitada hasta el 17 de agosto en horarios de 10:00 a 22:00 horas.

Está instalada en la avenida Simeón Cañas, zona 2 capitalina.

Foto: Municipalidad de Guatemala.

