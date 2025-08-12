Estos son los precios de la comida y juegos en la feria de Jocotenango

NO TE PIERDAS: La Feria de Jocotenango y la Procesión de la Asunción: Una celebración con origen común
Guatemaltecos podrán disfrutar de diversidad de platillos, antojitos y productos en la feria de Jocotenango, la cual se celebra el 15 de agosto de cada año en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la capital.
Aunque la fecha oficial es el viernes 15 de agosto, las personas ya pueden acercarse a visitar la feria.
Encontrarán precios variados para la comida, dulces típicos y juegos, según lo documentó el tiktoker “Chepito”.
Estos son algunos de los costos:
- Churros con chocolate a Q15
- Bolsas de dulces típicos a Q10
- Plataninas en vaso Q10
- Elotes asados Q10
- manzanas con caramelo Q10
- Garnachas: 6 por Q50 o 14 por Q100
- Juegos infantiles Q10
- Juego de lotería Q10
- Juego de tiro Q10
- Carritos chocones Q20
Cabe destacar que los precios son similares en todos los puestos. Sin embargo, estos estarán sujetos a cambios.
La feria estará habilitada hasta el 17 de agosto en horarios de 10:00 a 22:00 horas.
Está instalada en la avenida Simeón Cañas, zona 2 capitalina.