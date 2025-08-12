Estos son los precios de la comida y juegos en la feria de Jocotenango

Los productos en la feria de Jocotenango tienen precios variados. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Guatemaltecos podrán disfrutar de diversidad de platillos, antojitos y productos en la feria de Jocotenango, la cual se celebra el 15 de agosto de cada año en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la capital.

Aunque la fecha oficial es el viernes 15 de agosto, las personas ya pueden acercarse a visitar la feria.

Encontrarán precios variados para la comida, dulces típicos y juegos, según lo documentó el tiktoker “Chepito”.

Estos son algunos de los costos:

Churros con chocolate a Q15

Bolsas de dulces típicos a Q10

Plataninas en vaso Q10

Elotes asados Q10

manzanas con caramelo Q10

Garnachas: 6 por Q50 o 14 por Q100

Juegos infantiles Q10

Juego de lotería Q10

Juego de tiro Q10

Carritos chocones Q20

Cabe destacar que los precios son similares en todos los puestos. Sin embargo, estos estarán sujetos a cambios.

La feria estará habilitada hasta el 17 de agosto en horarios de 10:00 a 22:00 horas.

Está instalada en la avenida Simeón Cañas, zona 2 capitalina.