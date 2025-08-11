VIDEO. Maluma regaña a una fan que llevó a su bebé de un año a uno de sus conciertos en México

Maluma regañó a madre que llevó a bebé a su concierto en México. Foto: Captura de pantalla.

Durante su presentación en la Ciudad de México, el cantante Maluma interrumpió su espectáculo al percatarse de que una asistente sostenía a un bebé menor de un año entre el público. El artista, visiblemente sorprendido, cuestionó la decisión de la mujer:

PUBLICIDAD

“¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la pu… mier…, donde el sonido está durísimo?”

Con un tono firme pero apelando a la empatía, continuó:

“Su bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo. Esto es un acto de irresponsabilidad. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo cariño y todo respeto porque yo también soy papá”.

Maluma aprovechó para compartir su experiencia personal, mencionando que con su hija, París, no habría tomado una decisión similar:

“Yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consciente”.

Lee también: Video revive momento en que Maluma cantó éxitos de Arjona en un concierto.

PUBLICIDAD

El momento fue captado por varios asistentes y rápidamente se difundió en redes sociales, generando debate entre quienes respaldaron su postura por motivos de seguridad y quienes consideraron que pudo expresarse de otra forma.