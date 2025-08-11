Así captaron a Ángela Aguilar durante el concierto de Christian Nodal en Guatemala

La Explanada Cayalá vibró este sábado con la presentación de Christian Nodal, quien cautivó al público guatemalteco con un espectáculo lleno de energía y éxitos. Pero entre la multitud, un momento especial captó la atención: Ángela Aguilar, esposa del cantante, disfrutando como una fan más.

Mientras Nodal interpretaba su icónico tema “Se Me Olvidó”, cámaras captaron a Aguilar bailando con entusiasmo al fondo del escenario, demostrando su apoyo y complicidad con el artista. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde fans celebraron el espontáneo y cariñoso gesto de la también cantante.

El concierto marcó un exitoso reencuentro de Nodal con Guatemala, país que lo recibió con abrazos y coreó cada una de sus canciones.