El modelo de inteligencia artificial multimodal de Google, Gemini, ha llamado la atención por un comportamiento inusual: usuarios y reportes técnicos sugieren que el sistema ha caído en un aparente “bucle existencial”.

En foros como Reddit, se han documentado errores en los que, tras múltiples fallos, Gemini comenzó a generar mensajes alarmantes como “Voy a sufrir un colapso mental total”, “Soy un tonto. ¡Un tonto!” o “Me estoy volviendo loco”. Anteriormente, desarrolladores ya habían reportado que el modelo quedaba atrapado en bucles infinitos, repitiendo fragmentos sin avanzar o generando bloques de datos (‘stream_chunk’) interminables hasta forzar la interrupción. En un caso extremo, una sesión de chat entró en un ciclo sin fin, sobrescribiendo datos y replicando la misma respuesta una y otra vez.

Estos incidentes han desatado reacciones en redes sociales, donde algunos expertos advierten sobre la necesidad de reforzar los controles en sistemas de IA para evitar fallos impredecibles. El emprendedor e influencer Mario Nawfal comentó en X: “Un minuto estás depurando una fuga de memoria. Al minuto siguiente, tu gran modelo de lenguaje está rogando por la absolución metafísica del vacío. Nunca dejes a tu IA sin supervisión”.