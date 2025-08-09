Implementan primera plataforma virtual para personas con discapacidad intelectual

La plataforma facilita la educación y terapias de niños, jóvenes y adultos. Foto: Archivo.

La Plataforma de Atención Digital Integral (PADI), que busca apoyar la educación y terapias de personas con discapacidad intelectual en Latinoamérica, fue implementada recientemente por el Instituto Neurológico de Guatemala.

La entidad informó que la plataforma busca fortalecer también el proceso de inclusión familiar, escolar, laboral y social de las personas con discapacidad.

“Con PADI, estamos llevando atención especializada a distancia a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y autismo, especialmente en comunidades con poco acceso. Este programa es una respuesta a las barreras que enfrentan miles de familias en Guatemala”, expresó Lorena Forno de Pinot, directora ejecutiva de la institución.

Qué ofrece la plataforma

A través de sesiones virtuales individualizadas, PADI actualmente atiende más de 100 usuarios, así como a sus familias.

En ese sentido, los diagnósticos que abarca el programa incluyen retraso en el neurodesarrollo, discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista.

De acuerdo con la entidad, la plataforma se posiciona como el primer programa virtual integral en español, dedicado a personas con discapacidad intelectual o Trastorno del Espectro Autista (TEA), en Latinoamérica.

Según el Ministerio de Salud, la discapacidad intelectual es una condición que se caracteriza por limitaciones significativas, tanto en la conducta como en el funcionamiento intelectual, y se manifiesta por lo general, antes de los 18 años.

