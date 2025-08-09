Hoy se celebra el Día Internacional de Gato para promover su cuidado responsable

Para los amantes de los felinos, hoy se celebra el Día del Gato. Foto: Archivo.

Para los amantes de los gatos, cada 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Gato, una fecha impulsada por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, desde 2002, con el objetivo de crear conciencia sobre su cuidado responsable.

Además, se busca generar conciencia sobre la protección, el cuidado responsable y el bienestar de los gatos domésticos en el mundo.

En Guatemala, cada vez más familias han incluido a uno, dos o más felinos. Por ello, aprovechan este día para comprar regalos, alimentos o golosinas a sus gatos.

Si tú eres un amante de los gatos, puedes aprovechar la ocasión para obsequiarle algo a tu felino o bien, para dedicarle tiempo. Recuerda que los gatos no solo se han convertido en parte importante de las familias, sino que también requieren cuidados específicos y atención.

Gatos. En el año existen tres fechas del Día del Gato, el 20 de febrero, el 8 de agosto y el 29 de octubre. Foto: Archivo.

Por otra parte, entidades que velan por el resguardo de los animales, aprovechan la ocasión para promover la importancia de la esterilización como medida para evitar la sobrepoblación, y fomentar el respeto hacia su naturaleza y comportamiento

El Día Internacional del Gato, la entidad Guate Unida por los Animales, recuerda que la castración es importante, así como la adopción responsable.

Castrar a los gatos es una medida fundamental para evitar la sobrepoblación y el abandono, problemas que afectan tanto a los animales como a las comunidades, refiere la entidad.

Gatos. El Ministerio de Agricultura hace un llamado al cuidado responsable de los gatos, su protección y respeto. Foto: Archivo.

¿Sabías que el día del gato se celebra 3 veces al año?

Las tres fechas para celebrar a nuestros felinos son el 20 de febrero, el 8 de agosto y el 29 de octubre, Día Nacional del Gato en Estados Unidos.

Según la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), este día es una ocasión especial para reconocer el amor y la compañía que nos brindan nuestros amigos felinos, así como para hacer un llamado al cuidado responsable de los gatos, su protección y respeto.

