Festival del Chocolate: Este próximo domingo déjate envolver del chocolate artesanal antigüeño

¡Una tradición para unir gente! San Juan del Obispo olerá a chocolate este domingo 10 de agosto, a las 8:00 a 18:00 horas, déjate envolver por los aromas, sabores y tradiciones de su tierra en el tercer Festival del Chocolate, un evento que celebra el talento local y el cacao guatemalteco.

Festival del Chocolate Foto: Festival Del Níspero San Juan Del Obispo

Disfruta de música en vivo, gastronomía típica, arte, cultura y una deliciosa variedad de productos elaborados con cacao 100% nacional. Este evento es organizado por ANAFENI, con el apoyo de la Municipalidad de Antigua Guatemala.

Además, degusta un buen chocolate frío o caliente, vinos, mermeladas, gastronomía y artesanías de los distintos emprendimientos locales. También se realizarán distintas actividades para los más pequeños del hogar y habrá sorpresas para el público.

Festival del Chocolate Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala

