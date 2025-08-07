¿Donald Trump echa de menos a Elon Musk? Esta fue la respuesta del presidente

El presidente Donald Trump salió este miércoles en defensa de Elon Musk, luego de que una encuesta de Gallup lo ubicara como la figura pública más impopular de EE.UU. Consultado en la Casa Blanca sobre si extrañaba al magnate, Trump respondió con cautela: “Creo que es una buena persona. Tuvo un mal momento, un momento realmente malo”.

PUBLICIDAD

Aunque Trump evitó un respaldo total, su comentario contrasta con los recientes choques entre ambos. Musk, antes aliado clave del mandatario, se convirtió en crítico desde junio, cuando intercambiaron declaraciones agresivas. Sin embargo, el creador de Tesla y X sigue financiando al Partido Republicano, con una donación de $15 millones a comités que apoyan a Trump y a legisladores conservadores.

El CEO enfrenta un desgaste de imagen por sus polémicas en redes, sus posiciones políticas y el bajo rendimiento de Tesla.