Madre de Bonnie Blue reacciona al trabajo de su hija

La madre de Bonnie Blue, la influencer británica de OnlyFans que gana más de un millón de dólares mensuales con contenido sexual explícito, salió en defensa de su hija en un documental de Channel 4, desafiando las críticas morales con un argumento contundente: “Si pudieras ganar eso, tu moral cambiaría rápido”.

PUBLICIDAD

En “1,000 Men and Me: The Bonnie Blue Story”, se revela que Tia Billinger (nombre real de Blue) ha incluido a su familia en la nómina de sus ganancias. Su madre, Sarah, admitió que, aunque nunca hubiera elegido ese camino para su hija, respeta su decisión: “Ella es feliz, no tiene traumas. Es su elección”.

Sarah también expuso la hipocresía de quienes juzgan: “Mis ex amigas ahora dejan comentarios desagradables, pero si les ofrecieran un millón al mes, mostrarían sus partes sin dudarlo”. El documental incluso muestra cómo Blue interrumpió una cena familiar en Año Nuevo para grabar contenido, mientras sus parientes esperaban “en silencio” en otra habitación.