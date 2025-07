Difunden video íntimo del futbolista argentino Mauro Icardi

El futbolista Mauro Icardi, delantero del Galatasaray, se vio envuelto en un nuevo escándalo luego de que la vedette uruguaya Natacha Rey lo acusara de enviarle mensajes y videos íntimos mientras mantenía una relación con Wanda “China” Suárez. Sin embargo, el argentino desmintió las acusaciones y aseguró que Rey buscaba fama a costa de su nombre.

Natacha Rey, ganadora del certamen Miss Costa América 2022, publicó en sus redes sociales capturas de pantalla y videos que, según ella, demostraban que Icardi le habría enviado mensajes comprometedores. Sin embargo, el futbolista respondió en Instagram con una imagen donde se veía que Rey le había escrito primero, adjuntando una foto sugerente con el texto: “Soy tu uruguaya, Mauro”.

“¿Esta sería mi supuesta ‘amante’? Nunca acepté sus mensajes y me mandó videítos desnuda gratis. Muy poco creíble”, escribió Icardi, insinuando que Rey intentó llamar su atención sin éxito.

La actriz China Suárez, pareja de Icardi, reaccionó con ironía al post del futbolista, comentando: “Por lo menos le hubieras aceptado los mensajes, baby”, en un claro gesto de apoyo hacia él. Poco después, ambos eliminaron las publicaciones, pero el mensaje fue interpretado como un intento de ridiculizar las acusaciones.

Natacha Rey no se quedó callada y, en respuesta, subió una foto de Suárez con un emoji de payaso, insinuando que la actriz sabía más de lo que admitía. “Contame, ¿no tiene un arito en forma de argolla en...? Tú sabes que sí”, escribió, en alusión a supuestas infidelidades pasadas. Además, amenazó con revelar más pruebas, aunque luego puso su cuenta en privado.

Natacha Rey. Le responde a la pareja de Mauro Icardi. (Foto: Instagram @natasharey1)

Icardi volvió a negar todo en otra publicación, burlándose de la calidad de las supuestas pruebas: “Si van a editar y filtrar, al menos háganlo creíble. Tranquilos, no me ofende, pero sean competentes, no baratitos”.

Mientras algunos usuarios cuestionan la credibilidad de Rey, otros señalan que Icardi ya ha estado en polémicas similares en el pasado. Por ahora, el futbolista mantiene su postura de rechazar las acusaciones.