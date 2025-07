Innovaciones en inteligencia artificial para televisores, barras de sonido y monitores en el 2025 LATAM Visual Display Seminar de Samsung

En el centro de las demostraciones está Vision AI, una combinación de tecnologías avanzadas con inteligencia artificial (IA) que personaliza y simplifica la forma en que los usuarios interactúan con sus pantallas, transformándolas en compañeros inteligentes.

Entre las principales funciones se encuentran: Generative Wallpaper, que transforma las pantallas en obras de arte dinámicas y personalizadas, permitiendo a los usuarios crear imágenes que se adaptan perfectamente a sus gustos o a cada ocasión; quick remote, que convierte el smartphone en un hub de control intuitivo; y el control por gestos, que permite controlar el televisor con simples movimientos de la mano a través del Galaxy Watch, ofreciendo una nueva forma de interactuar con el contenido de la pantalla.

Visual Display Seminar de Samsung Publinews estuvo presente en São Paulo, Brasil, donde se presentaron las últimas innovaciones en inteligencia artificial de Samsung. Foto: Publinews

También storage share y multi control, que conectan los televisores de la marca a dispositivos Galaxy, para compartir archivos y controlarlos de forma unificada con teclado y ratón, creando un ecosistema más conectado y simplificado.

Cabe resaltar que, además de la personalización, Samsung Vision AI posiciona las pantallas como centros neurálgicos para una vida más inteligente mediante la integración con el ecosistema SmartThings:

Home Insights ofrece actualizaciones en tiempo real sobre el entorno de tu hogar, incluyendo alertas de seguridad y actualizaciones diarias, lo que garantiza la tranquilidad de los usuarios, tanto si se encuentran dentro como fuera de casa.

Pet and Family Care cuida de tus seres queridos al supervisar e identificar comportamientos inusuales tanto de mascotas como de miembros de la familia. El sistema proporciona mayor comodidad y bienestar, ajustando automáticamente el ambiente, por ejemplo, bajando las luces cuando un niño se duerme. Además, ofrece actualizaciones en tiempo real y acceso a registros de eventos directamente a través del televisor, lo que garantiza mayor seguridad y tranquilidad en el día a día.

Compatibilidad nativa con Google Cast: Lleva tu entretenimiento favorito a la pantalla grande sin interrupciones. Con más de 5 mil aplicaciones compatibles con Cast, puedes transmitir fácilmente tus películas, música y series favoritas desde tus dispositivos móviles, creando una experiencia de entretenimiento continua y mejorada.

“Esta es una oportunidad estratégica para mostrar cómo la inteligencia artificial está en el centro de nuestra propuesta de innovación. Más que calidad de imagen, queremos ofrecer soluciones que simplifiquen y conecten la vida del consumidor latinoamericano”, explicó Celso Barros, director de Visual Displays para Samsung Latinoamérica.

Los televisores también ofrecen una función de IA que minimiza los reflejos para ofrecer una experiencia cristalina y envolvente.

Función Karaoke

Otra de las novedades es que ahora los usuarios tienen acceso a la función Karaoke, que ofrece más de cien mil canciones a través de la aplicación Stingray Music para convertir el hogar en un karaoke. También permite utilizar el móvil como micrófono.

Galería de arte personal

Samsung Art Store cuenta ahora con más de 3 mil 500 obras seleccionadas de prestigiosos socios internacionales, entre los que se incluyen el MoMA y The Metropolitan Museum of Art. Para 2025, esta colección estará disponible no solo en las series The Frame y MICRO LED, sino también en los modelos Neo QLED y QLED.

La nueva era del sonido envolvente

Se presentó la oportunidad de comprobar toda la experiencia en dispositivos de audio durante la demostración de Eduardo Rubio, ingeniero del Samsung Audio Lab, del centro de investigación y desarrollo dedicado exclusivamente al sonido, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos.