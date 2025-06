Muere Kim Jong Suk, famoso actor surcoreano a los 29 años: ¿Qué le pasó?

Una tragedia viste de negro a la industria surcoreana del entretenimiento, pues se reportó el sensible fallecimiento de Kim Jong Suk, reconocido actor y modelo que participó en el reality The Skip Dating y que se hizo de un lugar en la industria de la moda gracias a su gran atractivo físico. Además, el misterio detrás del suceso generó diversas especulaciones por parte del público. Medios de comunicación de Corea del Sur dieron a conocer que Kim Jong Suk perdió la vida el 4 de junio; no obstante, los hechos no se hicieron públicos hasta este fin de semana, a dos días de su partida. De esta manera, la muerte del actor, a los 29 años de edad, fue confirmada por su familia en medio del funeral que se realizó en Chuncheon.

La noticia generó revuelo, pues además del dolor que causó entre sus fanáticos y colegas, el hermetismo con el que se ha manejado el caso llamó la atención, sobre todo después de lo mediática que fue la muerte de Kim Saeron y su escándalo con Kim Soohyun. Por ello, en redes sociales circulan especulaciones y rumores acerca del fallecimiento de Jong Suk.

¿Cuál fue la causa de muerte de Kim Jong Suk?

Hasta el momento no se tiene información oficial sobre lo que llevó a Kim Jong Suk a la muerte; no obstante, debido a lo repentino de su deceso, en internet se ha manejado la teoría de que el artista pudo haber tomado la decisión de terminar con su propia vida. A este rumor, su hermana reaccionó con un mensaje en redes sociales: “Me sorprendió tanto la muerte de mi hermano que comencé las preparaciones de su funeral en estado de shock. Nuestra familia está haciendo los arreglos funerarios con el corazón roto y llenos de pena. Estamos devastados, pero la desinformación ya cruzó el límite. Decidimos no responder al principio, pero ahora debemos defender su nombre”.

De esta manera, la familia amenazó con tomar acciones legales en caso de que se continúen esparciendo rumores acerca de la causa de muerte de Kim Jong Suk.