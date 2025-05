360 Show Design: Una experiencia inmersiva detrás de la creación de los escenarios del EMF

Los festivales de música son algo que debes experimentar por lo menos una vez en tu vida. La conexión de las energías y cómo el ambiente abre un portal a disfrutar de lo extraordinario no solo depende de quién presenta el show. Siempre hay un gran equipo de trabajo detrás del montaje de los grandes espectáculos como lo es el caso del Empire Music Festival.

La décima edición del Empire Music Festival 2025 cerró con toda la alegría de los asistentes al festival, quienes disfrutaron de una mezcla ecléctica de géneros musicales, desde rap alternativo, reggae y pop, hasta música electrónica. Pero, ¿Qué se habla de los escenarios y montajes para que todo esto fuera posible?

Publinews, tuvo acceso a una entrevista con 360 Show Design, la empresa que ha acompañado durante diez años al EMF en la creación, diseño y construcción de los magníficos escenarios que sumergen a los asistentes a nuevas dimensiones de lo sobrenatural.

Está conformado por un equipo de profesionales de élite que han creado y producido algunos de los momentos más conocidos de la industria en las últimas décadas. Y que juntos llevan un espectáculo más allá de tu imaginación. Este año, no fue la excepción y estuvieron a cargo del escenario Sol y Luna.

“Creemos que unir a las personas a través de su pasión compartida por la música y las emociones, profundiza su estado de autoconciencia y comprensión del mundo. Al crear espacios y momentos donde las personas puedan conectarse, celebrar y liberarse, desarrollamos lo que denominamos un estado de Energía Resonante”, refiere el equipo de 360.

En comunicación con Mark Rietveld, Director Creativo de 360 y quién cuenta con 16 años de experiencia en el medio de espectáculos y festivales musicales, enfatizó que sentirse parte de algo más grande es la magia que la humanidad siempre ha anhelado. “Creemos que desarrollar experiencias en las que se lleve a la realidad, es lo que el mundo necesita en este momento”, puntualizó.

“Creo que somos una banda visual y cada artista de nuestro equipo tiene su instrumento, siempre creamos juntos y esas diferentes formas de tocar son las que nos hacen crear esta magia”.

En cuánto a la evolución de las artes visuales y la música electrónica en los diferentes festivales alrededor del mundo detalló que en los últimos 10 años todo ha crecido mucho de forma acelerada , y cada vez los artistas están invirtiendo en sus propias producciones, experiencias y shows. “Cada escenario de nuestros clientes es creado con una idea y tenemos tiempo para crear una historia a través de nuestro diseños. El EMF tiene sus raíces enfocadas en Guatemala y siempre algo más auténtico”, afirmó.

¿Cómo se elige la tecnología a aplicar en cada proyecto?

“Siempre preguntamos cuál es la filosofía y estrategia que los clientes quieren lograr. El EMF es mucho para agradecer las raíces mayas y por eso elegimos trabajar con más decoración, detalle y con más inspiración de la naturaleza. Hay otros proyectos que tienen aportes más tecnológicos, también tiene que ver con el presupuesto de nuestro clientes”, expresó.

Es imposible hablar de nuevas tecnologías sin dejar de mencionar la influencia de la Inteligencia Artificial (IA) por lo que Rietveld añadió que para este tipo de trabajos lo ven más cómo un “superpoder”. “Como director creativo tengo el sabor que quiero crear. Me emocionan mucho las nuevas tecnologías y herramientas que vamos integrando a nuestro trabajo. Acelera la idea de crear nuevos conceptos pero a la hora de producir es trabajo humano”, especificó.

No hay éxito, si en el camino no hay desafíos y en esa medida Mark compartió que una manera de superar o sobrellevar estos retos y que los mismos no los consuman en su trabajo es mantener un equilibrio. “Somos humanos y hay que tener sentido de la realidad. Con el realismo podemos crear lo que queramos pero siempre enfocados en lo que el cliente desea”, contestó.

Consejo para las nuevas generaciones

Uno de los sueños de 360 es unir a los grandes públicos de los continentes americanos para que vivan experiencias conmovedoras a través de su creatividad. Creando profundas conexiones conectadas con su cultura, para que se sientan alineados con su “yo” interior.

Por ello, el consejo de Mark para las personas que están interesadas en seguir el rumbo del diseño y las creaciones de este contexto es seguir su corazón. “Si realmente quieres algo, nunca pierdas tu mentalidad ni el enfoque de aprender. Aprende a expresarte con las nuevas tecnologías y sigue tu interés”, finalizó.

Empire Music Festival 2025. Equipo de trabajo.

Estamos en un mundo que está yendo muy rápido y todo está conectado con la tecnología con las pantallas y las computadoras, por esa razón 360 conecta con la experiencias, emociones de la música y los efectos al siguiente nivel.