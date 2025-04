Cuida la Tierra como si fuera tu casa

Hoy es el Día de la Tierra. No necesitas salvar el mundo tú solo, solo empieza con algo.

Cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, una fecha que nos recuerda que el planeta no es eterno si seguimos tratándolo mal. El cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad no son cosas lejanas, están aquí y nos afectan a todos. Pero la buena noticia es que aún podemos hacer algo.

PUBLICIDAD

Hoy es el Día de la Tierra. No necesitas salvar el mundo tú solo, solo empieza con algo.

No necesitas plantar mil árboles o vivir en una casa 100% sustentable. Empezar por acciones pequeñas es más poderoso de lo que crees: reciclar, apagar luces innecesarias, consumir local, usar menos plástico, llevar tu propia bolsa al súper, y si puedes, caminar o usar bicicleta en lugar del carro. Todo eso suma.

Hoy es el Día de la Tierra. No necesitas salvar el mundo tú solo, solo empieza con algo.

La Tierra no necesita grandes héroes, necesita millones de personas conscientes. Ser parte del cambio no es difícil, solo hay que decidir hacerlo. Este Día de la Tierra, regalale un respiro al planeta. Que no se quede en una publicación bonita, haz algo real.