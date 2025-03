Juez le pone un alto a la demanda de México a Google

El Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México desechó la demanda presentada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra Google, luego de que la empresa se negara a corregir la denominación “golfo de América” que aparece en sus plataformas para usuarios de Estados Unidos al referirse al golfo de México. El juez Eduardo León Sandoval determinó que el tribunal no tenía competencia para resolver el caso, ya que el cambio de nombre no afecta los bienes de la nación ni viola tratados internacionales.

Según el fallo, no existe una afectación directa a los límites territoriales de México ni un despojo territorial, por lo que el caso fue cerrado definitivamente. La decisión judicial responde a la demanda presentada el 4 de marzo, en la que el gobierno mexicano buscaba reparación por daño moral ante lo que consideraba una modificación inapropiada en la plataforma de Google.

Este caso ha generado debate sobre la soberanía y la representación geográfica en plataformas digitales, aunque el juez concluyó que no había base legal para proceder con la demanda. Google no se ha pronunciado públicamente sobre el fallo, mientras que el gobierno mexicano aún no ha anunciado si apelará la decisión.