Gobierno de Estados Unidos promete publicar miles de paginas sobre John F. Kennedy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que todos los documentos clasificados relacionados con el asesinato del 35.º presidente del país, John F. Kennedy, serán publicados este martes sin edición alguna. Durante una visita al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, Trump declaró: “Mañana vamos a anunciar y proporcionar todos los archivos sobre Kennedy. La gente ha estado esperando esto durante décadas”.

El mandatario explicó que se trata de aproximadamente 80,000 páginas y enfatizó que no se realizarán redacciones. “No creo que vayamos a editar nada. Dije: ‘Simplemente, no redactar. No se puede redactar’”, afirmó. Esta decisión sigue a una orden ejecutiva firmada por Trump a finales de enero, en la que ordenó la desclasificación de los archivos sobre los asesinatos de John F. Kennedy, su hermano Robert Kennedy y el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr., argumentando que es de “interés nacional” hacerlos públicos.

El asesinato de John F. Kennedy ocurrió el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, cuando el presidente recibió dos disparos mientras viajaba en una limusina descapotable. Lee Harvey Oswald, el presunto autor del magnicidio, fue asesinado dos días después. La publicación de estos documentos, que incluyen registros secretos, podría arrojar nueva luz sobre uno de los eventos más impactantes de la historia estadounidense.