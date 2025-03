“Me quedan dos meses”, la viral reacción de una inmigrante al enterarse sobre el cese del TPS

Una inmigrante venezolana se hizo viral por un video en el que mostró su reacción ante el poco tiempo que le queda con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que le permitió a ella y a sus connacionales estar legalmente en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Como se sabe, el TPS fue revocado por el presidente Donald Trump, lo que afecta a más de 600 mil extranjeros beneficiados con esta medida migratoria.

La chica difundió en su cuenta TikTok @truelany un video en el que se mostró tratando de tomar la situación con optimismo: Sin embargo, reconoció que siente angustia, ya que su TPS vence en dos meses y no podrá renovarlo por el dictamen del nuevo mandatario estadounidense.

“Siento un reloj en mi mente que hace ‘tic tac’... Puedo volver, intentar sacar mi visa de estudiante y regresar porque quiero estudiar diseño gráfico aquí”, expresó la venezolana.

Destacó que por lo menos, a ella le quedan dos meses, pero que hay inmigrantes, que tienen una situación peor, porque les exigen salir de inmediato de Estados Unidos.

“No me imagino la situación para las personas que están en un proceso migratorio más complicado que el mío. Por lo menos, en este momento de mi vida, estoy legal. O sea, me quedan dos meses, pero imagínate esa gente que no, esa zozobra. Los comprendo muchísimo”, refirió.

¿Qué es el TPS?

El TPS permitía residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, pero en febrero de 2025, el presidente Trump, lo eliminó dejando a los beneficiados con mucha incertidumbre y con grandes inquietudes sobre sí contarán con otra vía para legalizar su situación en este país. Temen ser deportados.

PUBLICIDAD

El TPS garantizaba la legalidad a los inmigrantes. La Nación recordó que Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), alegó que la extensión del TPS “no se hizo de la forma correcta”. Según este medio, la funcionaria indicó que no debió consolidarse el TPS de 2021 con el de 2023, además afirmó que su prórroga debió realizarse con al menos 60 días de anticipación.