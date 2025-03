Estas son las mejores frutas para mejorar la hemoglobina

Mantener niveles adecuados de hemoglobina en la sangre es fundamental para evitar la anemia y garantizar un transporte eficiente de oxígeno a los órganos y tejidos del cuerpo. Una de las maneras más naturales de aumentar la hemoglobina es a través de la alimentación, en especial con el consumo de frutas ricas en hierro y vitamina C, ya que esta última mejora la absorción del mineral.

Según el nutricionista Álex Yáñez, “existen alimentos que pueden ser grandes aliados para mejorar los niveles de hierro en el organismo, pero la clave está en combinarlos adecuadamente para potenciar su absorción”. Así lo explicó en una entrevista para Cadena Ser, donde destacó que “100 gramos de canela en polvo contienen 8,3 mg de hierro, lo que supera a las lentejas cocidas”. Sin embargo, debido a la poca cantidad que suele consumirse, su impacto real es limitado.

Las frutas deshidratadas, como pasas e higos secos, son excelentes fuentes de hierro. Por otro lado, los cítricos como naranjas, mandarinas y limones son ricos en vitamina C, lo que favorece la absorción del hierro presente en otros alimentos.

Más frutas para la hemoglobina

Un estudio publicado en la revista Science Direct enfatiza que “la combinación de hierro no hemo con vitamina C aumenta significativamente su biodisponibilidad en el organismo”.

El mango, el kiwi y las fresas no solo aportan antioxidantes, sino que también contienen altas cantidades de vitamina C. La Fundación Española de Nutrición menciona en su portal que “el mango es una fuente importante de hierro y vitamina C, lo que contribuye a la formación normal de los glóbulos rojos”.

Otras frutas recomendadas incluyen la sandía, que además de hierro contiene licopeno, un antioxidante beneficioso para la salud cardiovascular, y la granada, conocida por su capacidad de mejorar la circulación sanguínea. También el plátano es una buena opción, ya que aporta vitamina B6, la cual es clave en la producción de hemoglobina.

Para optimizar la absorción del hierro presente en estas frutas, los especialistas recomiendan evitar el consumo excesivo de café o té después de las comidas, ya que sus taninos pueden inhibir la absorción del mineral. Además, una dieta equilibrada y controles médicos periódicos son fundamentales para prevenir deficiencias y garantizar una salud óptima.