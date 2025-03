Recomendaciones para mejorar tus finanzas personales

Al mantener tus gastos fijos y variables dentro de tu presupuesto, puedes reducir tus deudas de forma progresiva y tener otros beneficios a futuro en tus finanzas personales. Sin embargo, a veces puede ser complicado llevar una buena salud financiera si no sabes por dónde comenzar a organizar tu dinero.

Por ejemplo, los meses sin intereses te permiten hacer compras grandes sin desembolsar una gran cantidad de dinero al momento; pero si haces muchas compras de este tipo,tendrás que pagar una cantidad considerable cada mes para liquidar cada una, lo que puede provocar que te quedes con un presupuesto bajo para el resto del mes.

También puedes aprovechar los siguientes consejos básicos y fáciles de seguir para acomodar tu presupuesto del siguiente mes sin descapitalizarte. Recuerda que llevar de forma sana tus finanzas personales no es tan difícil sabiendo por dónde comenzar.

¿Cómo organizar mis finanzas?

Si estás dentro de una nómina, sabes que cada semana, quincena o mes recibes una cantidad de dinero que corresponde a una parte de tu sueldo. Si tienes además un emprendimiento u otro tipo de trabajo con ingresos variables es importante registrar cada mes de dónde viene el dinero. Una vez con este dato, puedes aplicar estos consejos para crear tu presupuesto de gastos y organizar tus finanzas:

• Prevé tus gastos a futuro: Por ejemplo, si vas a viajar dentro de dos meses, comienza a guardar el dinero que vas a necesitar para ese viaje.

• Analiza si tienes un balance positivo al final del mes: Es decir, que tus gastos no son mayores a tus ingresos.

• Establece límites de gasto por semana o por mes.

• Arma un calendario con tus fechas límite de pago: De este modo, puedes cumplir a tiempo con tus pagos y no acumularás intereses por retraso.

• Identifica las deudas más pequeñas y las más grandes de tus pagos a meses sin intereses: Comienza cubriendo las más pequeñas en su totalidad, no solo los pagos mínimos, así podrás notar una reducción considerable de la deuda total el siguiente mes.

• Prioriza tus compras.

• Guarda los recibos de las compras que hagas: Te ayudarán para comparar a fin de mes los gastos que tuviste con los registros en tu estado de cuenta y comprobar que todo está en orden.

10 CONSEJOS PARA MEJORAR TUS FINANZAS PERSONALES

1. Comienza por saber cuáles son tus ingresos y egresos: De esta forma podrás tener una visión más global, dimensionar tus gastos y así planear, organizar mejor tus finanzas y programar.

2. Lleva un presupuesto: Este paso te convertirá en una persona más ordenada. Además, es la única manera de conocer tus gastos reales y dimensionarlos mensualmente o anualmente. A lo mejor no te has dado cuenta que gastas demasiado en restaurantes y que, en cambio, no le dedicas lo suficiente a otros aspectos.

3. Invierte en ti: Tú eres tu principal activo, y haces que las cosas sucedan en tu vida. Necesitas estar bien de salud y también necesitas aprender cosas nuevas, capacitarte constantemente. El dinero dedicado a tu salud y a tu educación no lo veas como un gasto porque en realidad es una inversión.

4. Compra cosas de calidad: No caigas en la tentación de cosas como fast food y fast fashion. Recuerda que lo barato sale caro. Además, cuando compras cosas más caras te lo piensas más y es más seguro que solo compres aquello que realmente necesitas.

5. Evita deudas innecesarias: Esto se refiere sobre todo a los gastos con tarjeta de crédito. Mucha gente se hace la falsa ilusión de que puede comprar cosas que a fin de mes no puede pagar.

6. Ahorra: En la medida de lo posible, intenta ahorrar el 10% de tus ingresos. Si no logras ahorrar ni esa cantidad significa que estás viviendo al límite de tus posibilidades.

7. Invierte: El ahorro no es para irte de vacaciones o para cambiar las llantas de tu coche, el ahorro es necesario para pasar al siguiente nivel que es la inversión.

8. Asesórate financieramente: Una vez que comiences a ahorrar, es importante definir en dónde invertir tu dinero. Hoy en día hay muchas opciones: desde criptomonedas inversiones a plazos fijos, algún emprendimiento o incluso en bienes raíces. Ojo: no inviertas en nada que te quite la paz, aunque sea “muy buena inversión”, si no te sientes seguro.

9. Genera más: Si después de hacer tu presupuesto te das cuenta que no te alcanza con lo que ganas, la fórmula es encontrar la manera de que produzcas más dinero.

10. Monetiza tus talentos y da lo mejor de ti: Identifica para qué eres bueno y sácale provecho. Si ofreces un producto o un servicio concéntrate en que tus clientes salgan beneficiados, es decir que ellos perciban que tu producto o servicio vale incluso más de lo que cuesta, de esta manera fidelizarás a tus clientes. Si estás empleado ofrécele a tu jefe soluciones, cambios que beneficien a la empresa. Así será más fácil que puedas solicitar un aumento de sueldo y que te consideren para un mejor puesto.