Músicos europeos protestan contra el gobierno británico con el “álbum silencioso”

Más de mil músicos, incluyendo figuras destacadas como Kate Bush, Damon Albarn (Blur), Annie Lennox (Eurythmics), Tori Amos, Billy Ocean, Jamiroquai, y bandas como The Clash, Pet Shop Boys y New Order, han unido fuerzas para lanzar un “álbum silencioso” titulado “Is This What We Want?” (“¿Es esto lo que queremos?”).

Este proyecto, publicado este martes, es una protesta contra las propuestas del Gobierno británico que permitirían a las empresas de inteligencia artificial (IA) utilizar obras protegidas por derechos de autor sin el consentimiento de los creadores.

El álbum, que consta de doce pistas, no contiene música tradicional, sino grabaciones de estudios y espacios de actuación vacíos. Esta elección artística simboliza el impacto que los músicos temen que tengan las nuevas regulaciones: el silenciamiento de su voz y la desvalorización de su trabajo. Aunque más de mil artistas son coautores del proyecto, los créditos individuales no aparecen, reflejando la idea de una lucha colectiva.

Ed Newton-Rex, impulsor de la iniciativa, criticó duramente las propuestas del Gobierno, afirmando que “entregarían el trabajo de toda la vida de los músicos del país a empresas de inteligencia artificial, de forma gratuita, permitiendo que esas empresas exploten el trabajo de los músicos para superarlos en competencia”. Además, destacó que estas medidas no solo serían perjudiciales para los artistas, sino también innecesarias, ya que el Reino Unido puede liderar en IA sin sacrificar sus industrias creativas, reconocidas mundialmente.

Las propuestas, presentadas en 2024 por el Gobierno del primer ministro Keir Starmer, buscan posicionar al Reino Unido como un líder en el desarrollo de la IA. Sin embargo, incluyen una cláusula de “exclusión voluntaria” que permitiría a las empresas tecnológicas entrenar sus algoritmos utilizando obras protegidas sin licencia, lo que ha generado un fuerte rechazo entre los creadores.

Este “álbum silencioso” no solo es una expresión artística, sino también un llamado de atención sobre la importancia de proteger los derechos de autor en la era de la inteligencia artificial, defendiendo el valor del trabajo creativo en un mundo cada vez más dominado por la tecnología.