¿Triglicéridos altos? Aplica estos tips para normalizarlos

Los triglicéridos son un tipo de grasa que está en la sangre y son fundamentales para medir la salud cardiaca. Controlar este nivel de grasa es determinante para estar saludable, de lo contrario, se puede estar en riesgo.

Los triglicéridos no son más que los lípidos en la sangre, los cuales se almacenan en las células grasas. “Cuando comes, el cuerpo convierte todas las calorías que no necesites usar de inmediato en triglicéridos. Los triglicéridos se almacenan en las células grasas. Más tarde, las hormonas liberan triglicéridos para obtener energía entre las comidas”, explicó el portal de salud Mayo Clinic.

El citado medio precisó que los triglicéridos normales están en menos de 150 miligramos por decilitro (mg/dl), o menos de 1.7 milimoles por litro (mmol/l). El límite es de 150 a 199 mg/dl (1,8 a 2,2 mmol/l). Están altos cuando están por encima entre 200 a 499 mg/dl (2,3 a 5,6 mmol/L), y muy alto cuando se ubican en 500 mg/dl o más. ¿Cómo se determina el valor de los triglicéridos? Con un examen de sangre.

Los triglicéridos altos aumentan el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular, ya que endurecen las arterias y las engrosan, también pueden causar infartos y diversas cardiopatías. Cuando están muy altos puede producir una pancreatitis.

¿Por qué se suben los triglicéridos? Hay múltiples factores: por la mala alimentación, por diabetes, por medicamentos, por genética, hipertensión y también es probable por obesidad.

Una persona con triglicéridos altos puede presentar palpitaciones y sed constante, fatiga, problemas de respiración, dolores de cabeza, visión borrosa, grasa abdominal, bolitas de grasa debajo de los párpados, dolor en el pecho.

Triglicéridos y cómo bajarlos

Los triglicéridos suelen subir porque se come más calorías de las que el cuerpo necesita o de las que se queman a diario. Por eso, hay que limitar las grasas saturadas en la dieta diaria, disminuyendo alimentos como mantequillas, frituras, carnes grasas, lácteos enteros, y otros con exceso de grasa.

Se aconseja comer más frutas y vegetales, especialmente los de hojas verdes, ingerir carnes magras, pescado, cereales, ingerir lácteos bajos en grasa, disminuir el azúcar y los carbohidratos refinados como el pan o la pasta. No tomar licor.

A la alimentación saludable, hay que sumar ejercicio regular, ya que esto quemará las grasas o triglicéridos que estén en exceso en el organismo.