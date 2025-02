¿Era inteligencia artificial? Coca-Cola niega haber reportado a sus empleados inmigrantes

Recientemente, circuló en redes sociales una publicación que aseguraba que Coca-Cola enfrentaba “su peor crisis en años” debido a que supuestamente había reportado a algunos de sus empleados ante el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), lo que habría resultado en múltiples deportaciones. Sin embargo, esta afirmación es falsa, según verificaciones realizadas por medios especializados en fact-checking, como elDetector y Newtral.

La publicación, que se viralizó en Facebook e Instagram, no cuenta con respaldo en medios de comunicación confiables ni en registros oficiales. Además, un portavoz de The Coca-Cola Company respondió por correo electrónico a elDetector que la acusación es “inequívocamente falsa”. “La acusación de que The Coca-Cola Company llamó a las autoridades de inmigración para ayudar en la separación de trabajadores indocumentados es inequívocamente falsa”, aseguró el representante de la empresa.

La desinformación parece haberse originado a partir de un video creado con inteligencia artificial (IA), verificado por Newtral, que mostraba a personas con camisetas rojas del logo de Coca-Cola formando fila frente a unos aviones, sugiriendo una deportación masiva. Este video, que también incluía afirmaciones similares a las de las publicaciones en redes, fue identificado como falso.