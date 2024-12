¿Trabajas muchas horas sentado? Así puede afectar tu salud

En la actualidad, el sedentarismo se ha convertido en un problema de salud pública cada vez más relevante. Con el auge del trabajo remoto y el incremento de actividades frente a pantallas, muchas personas pasan horas sentadas, lo que tiene consecuencias significativas para la salud. Si eres de lo que se le pasa la vida por trabajar muchas horas sentado, o estar en esta posición por cualquier otro motivo, las siguientes líneas pueden orientarte.

El doctor James Levine, endocrinólogo y director del Obesity Research Center de la Mayo Clinic, ha sido uno de los principales defensores de la idea de que el sedentarismo es tan perjudicial como fumar. En una entrevista con The New York Times, Levine destacó que “estar sentado es el nuevo fumar”, ya que permanecer en una postura estática durante horas altera el metabolismo y favorece el desarrollo de enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y obesidad.

Según Levine, el sedentarismo interfiere con el procesamiento de la insulina y la distribución de las grasas en el cuerpo, lo que contribuye al aumento de estos riesgos.

Estar muchas horas sentado puede causar muerte prematura

El trabajo de oficina implica tener que estar muchas horas sentado (Dreamstime)

Por otro lado, un estudio de la Universidad de California en San Diego, publicado en el American Journal of Epidemiology, reveló que las personas que pasan más de seis horas al día sentadas tienen un mayor riesgo de muerte prematura, incluso si realizan ejercicio de forma regular. El estudio concluyó que la actividad física, aunque beneficiosa, no es suficiente para contrarrestar los efectos negativos de estar sentado durante largos períodos, lo que subraya la necesidad de reducir el tiempo de inactividad en la vida diaria.

Además de las consecuencias metabólicas, el sedentarismo también afecta la salud musculoesquelética. El doctor David C. Chang, experto en ortopedia, explicó en The Guardian que estar sentado durante muchas horas es uno de los principales factores que contribuyen al dolor de espalda y cuello. La postura incorrecta y la falta de movimiento pueden generar rigidez y tensión en los músculos, lo que puede derivar en trastornos crónicos si no se toman medidas preventivas.

La salud mental también se ve afectada por el sedentarismo. La doctora Christina Warner, psicóloga y profesora en la Universidad de Harvard, afirmó en The New York Times que el tiempo prolongado de inactividad está relacionado con un mayor riesgo de sufrir ansiedad y depresión. En cambio, la actividad física regular se ha demostrado eficaz para mejorar el bienestar emocional, al estimular la liberación de endorfinas, neurotransmisores que promueven una sensación de felicidad y bienestar.

¿Qué hacer?

Los expertos coinciden en que una de las maneras más efectivas de reducir los efectos del sedentarismo es realizar pausas activas durante el día. El Dr. Levine recomienda levantarse y caminar durante, al menos, cinco minutos cada 30 minutos de inactividad.

Además, es esencial realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada cada semana, como caminar o andar en bicicleta. Igualmente, contar con un espacio de trabajo ergonómico y mantener una postura adecuada puede ayudar a evitar los problemas musculares derivados del sedentarismo.