VIDEO. ¡Buenos samaritanos! Así rescataron a modelo que cayó en las drogas

Esta es la historia de una mujer golpeada y abusada por su pareja a quien Colombia no le hizo justicia.

Esta historia de amor hacia al prójimo tuvo lugar en Medellín, Colombia, en donde una creadora de contenido Andrea Moreno, que suele visitar a los habitantes de calle, se dio a la tarea de rescatar a Ingrid Karina Sánchez, la modelo con pasado en agencias que terminó cayendo en la maldición de las drogas.

En el 2015, Ingrid Karina Sánchez quien tenía una relación sentimental con Pedro Juan Bonett González, sobrino del general Bonett, fue víctima de violencia intrafamiliar, acceso carnal violento, tortura por parte de su pareja y padre de sus hijos.

Los hechos fueron revelados esta semana por el periodista Jorge Espinosa de Caracol Radio. La víctima se llama Ingrid Karina Sánchez. Ella denunció inicialmente que a lo largo de catorce años fue sometida a repetidas golpizas y todo tipo de vejámenes por parte de su compañero sentimental, un hombre doce años mayor que ella y con quien empezó a salir cuando tenía 18 años. Seis meses después se fueron a vivir juntos.

Aunque eran muchos años de terribles abusos, el proceso terminó reduciéndose a las agresiones físicas sucedidas entre el 15 y el 18 de mayo de 2015, cuando Ingrid fue encerrada en el apartamento del barrio El Chicó de Bogotá, donde vivía con Bonett y los dos hijos que habían tenido juntos. De acuerdo con la denuncia allí fue sometida “a golpes, insultos, ahogamientos con bolsa plástica, prácticas sexuales en contra de la voluntad de la mujer e ingesta de sustancias que anularan su consciencia”.

Un examen de Medicina Legal acredita el estado físico de Ingrid Karina Sánchez en el momento de denunciar los hechos.

El Tribunal Superior de Bogotá afirmó que “de acuerdo con las pruebas de cargo aportadas en el juicio, era posible sostener que tanto Ingrid Karina Sánchez como sus hijos, habían sido sometidos por un largo periodo a constantes maltratos físicos y verbales por parte de su compañero permanente y padre, Pedro Juan Bonett, actuación sistemática que tuvo su punto más álgido durante los días 15, 16, 17 y 18 de mayo de 2015″.

Aunque inicialmente Bonett fue enviado a la cárcel, imputado con cargos de tortura y acceso carnal violento, el proceso empezó a caerse a pedazos porque la denuncia estaba limitada a esos días y no todos los abusos fueron incluidos en la acusación. Así que el 24 de julio de 2019 el juez de primera instancia lo declaró inocente.

Sin embargo, la Fiscalía apeló y en segunda instancia Bonett fue condenado a ocho años de prisión por el delito de violencia intrafamiliar. El hombre acaba de ser absuelto del delito de violencia intrafamiliar por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Lo lamentable es que Karina no soportó el trauma y no logrò salir de las drogas y se cocnvirtió en una mujer de la calle. En una mujer sin hogar, un despojo humano que ya no tenía ningún valor y todos se olvidaron de ella, pero gracias a almas buenas como Ingrid logró ser rescatada.

Las imágenes del momento en el que la sacaron de las calles tocan el alma. Moreno y su equipo hicieron una “intervención involuntaria” para trasladar a Ingrid a un centro de rehabilitación donde se espera pueda ir recuperando su vida poco a poco.

Uno de sus hijos también apareció para pedir apoyo para su madre, creando incluso un perfil de ella en redes sociales para que tenga de “que vivir” cuando se recupere.

El caso de la exmodelo ha despertado el interés de muchas personas en Colombia, que esperan que la mujer pueda salir adelante y recuperar parte de la vida que alguna vez tuvo.

Este caso no es aislado, en Guatemala, también existen muchas personas que terminan en las calles tras sufrir un golpe fuerte de la vida y no contar con el apoyo necesario. Es importante que el Gobierno cree políticas publicas que puedan ayudar al rescate, rehabilitación y a la reincorporación a la sociedad de estas personas.