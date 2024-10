VIDEO. Revés para la mujer que ayudó a su novio a llegar a EE.UU y que luego lo deportó por infiel

Lo llevó con engaños a Six Flag.

Hace unos días una joven publicó un video a través de su perfil de TikTok en el que contó la historia de cómo deportó a su exnovio de México a Estados Unidos sin que se diera cuenta, después de descubrir que le era infiel con otra mujer, pero lo que empezó como venganza podría terminar en la cárcel.

La tiktoker con el usuario @monts.user555 se unió a la tendencia “storytime” y contó detalle a detalle que después de encontrar mensajes de infidelidad en el celular de su novio decidió llevarlo de regreso a México con la mentira de que irían al parque temático de Six Flags en San Antonio, Texas, pero en realidad lo estaba llevando a ciudad fronteriza de México Nuevo Laredo.

La idea de cruzar la frontera con su novio fue para que él no pudiera regresar con la mujer que la engañaba. “Monts” explicó que su pareja no iba a poder volver al parecer porque era una persona indocumentada, por lo que una vez en México no tenía forma de entrar nuevamente a Estados Unidos. La tiktoker explicó que ella lo ayudó a ir a llegar a EU, por lo que si quería estar con otra persona debía empezar desde cero.

Y aunque dudó varias veces sobre lo que iba a hacer, cuando ya iba en carretera decidió no desistir y tras asimilar cómo se vengaría continuó con su plan y lo cumplió, llegó en la madrugada a Nuevo Laredo y ahí le explicó que sabía de la infidelidad, por lo que el reaccionó sorprendido debido a que además no llevaba mucho dinero ni sus pertenencias.

La historia de la tiktoker se volvió viral en la plataforma alcanzando millones de reproducciones, por lo que algunos usuarios dedicados a temas legales analizaron la situación y afirmaron que le joven podría enfrentar graves problemas con la justicia de Estados Unidos y enfrentar una sentencia de cárcel, pues es un delito ser cómplice o partícipe de la entrada de un migrante indocumentado y aunque no dio detalles de cómo lo ayudó a entrar a Estados Unidos recalcó que fue con su apoyo.

De acuerdo con el creador de contenido Carlos Espina dedicado a temas de migración, en caso de que su exnovio tome acciones legales, podría acusarla de secuestro o privación ilegal de la libertad, pues tal y como lo explicó la chica, su novio fue llevado hasta la frontera a base de engaños y en contra de su voluntad y peor aún podría ser señalada por tráfico humano por incurrir en la violación de los derechos humanos de la persona migrante.

El video alcanzó 33 millones de reproducciones, pero recientemente, la tiktoker compartió nuevamente la grabación asegurando que era un video hecho con Inteligencia Artificial y que además fue un guion que solo se aprendió del programa de La Rosa de Guadalupe, algo que ha causado confusión en internautas, pues algunos indican que dijo eso para evadir responsabilidades con las autoridades.