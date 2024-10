Murió durante 11 minutos y contó que Dios le mostró el infierno: “Hay olor a carne podrida”

Una mujer de Kansas que estuvo muerta durante 11 minutos, contó su experiencia al experimentar lo que vio en el más allá, aseverando que Dios le mostró el cielo y el infierno.

Charlotte Holmes fue al médico en septiembre de 2019, pero en su visita su presión arterial subió al punto de que le produjo un ataque cardíaco. Su esposo Danny relató que varios médicos se pusieron alrededor de ella para salvarla, pero la declararon clínicamente muerta.

“Inmediatamente, llaman a este código y todos comenzaron a apresurarse. Acaban de empezar a trabajar en ella y pensé ‘Bueno, me pregunto si incluso voy a poder llevarla a casa.’”, dijo el hombre a The 700 Club en Christian Broadcasting Network, según reseñó The Mirror.

Tras regresar, ella comenzó a hablar sobre lo que vio en lo espiritual.

El cielo y el infierno

A la fecha, Charlotte sigue hablando de lo que vio tras morir. Contó que su espíritu se salió de su cuerpo y que pudo ver a los doctores y enfermeras alrededor de ella, tratando de revivirla.

“ Estaba por encima de mi cuerpo. Pude verlos haciendo compresiones torácicas. Pude verlos, todas las enfermeras alrededor. Podía oler las flores más hermosas que he olido, y luego escuché música ”, relató.

Después, solo supo que estaba en el cielo, “sin miedo”, un lugar donde “solo hay alegría”. “Vi a mi madre. Vi a mi papá. Vi a mi hermana. Vi a miembros de la familia parados detrás. Vi santos de antaño. No parecían viejos. No parecían enfermos. Ninguno de ellos llevaba gafas”.

Detrás de su mamá, vio una luz brillante y expresó que sabía que esa luz era su Padre Celestial. “Sabía que era mi Padre Celestial”. Luego, “Dios me llevó al borde del infierno”.

Al describir el infierno, ella expuso que “miré hacia abajo y el olor, carne podrida, así es como olía. Y gritos. Después de ver la belleza del cielo, el contraste de ver el Infierno es casi insoportable”.

Compartió lo que Dios le dijo sobre el por qué le mostraba esas cosas: “ Él dice, ‘Te muestro esto para decirte si algunos de ellos no cambian sus caminos, aquí es donde residirán’. Escuché a mi padre decir: ‘Tienes tiempo para volver y compartir’ ”.

A Charlotte la dieron de alta médico después de dos semanas, y desde entonces, no ha dejado de contar su experiencia en el más allá.