¿Manchas en el inodoro? Con este ingrediente natural podrás blanquearlo

Con el paso del tiempo el inodoro puede presentar manchas amarillas o marrones. Muchos acuden al bicarbonato de sodio o al vinagre para desmancharlo, pero hay un ingrediente natural que es más efectivo.

The Mirror publicó que en la página de Facebook de Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks, una mujer preguntó sobre cómo blanquear su inodoro, cubierto con una cal gruesa, que le daba un tono marrón oscuro, casi negro. Contó que ya estaba manchado cuando se mudó, pero que las manchas no se quitaban, a pesar de usar bicarbonato y vinagre.

“¡Se ve horrible y lo odio! Cualquier sugerencia será muy apreciada”, dijo la mujer, desatando una ola de respuestas sobre cómo desmanchar el inodoro. Entre los usuarios que le dieron un consejo, estaba Maria Louise, quien dio una recomendación diferente a la de los demás. “ Utilizamos todo y, literalmente, lo único que lo aclaró fue usar ácido cítrico ”, indicó.

El consejo de Louise generó el de otras personas que también contaron su experiencia con el ácido cítrico. Abbie Marsh relató que “tenía exactamente lo mismo y parece que no podía cambiarlo con bicarbonato de sodio y vinagre. Lo que funcionó fue eliminar la mayor cantidad de agua del inodoro posible y dejarla el mayor tiempo posible con ácido cítrico”.

Abigail Heard agregó: “Vacíe el agua del inodoro, llénela con ácido cítrico y déjela durante la noche, cuando enjuague el inodoro, todo se desprenderá”.

Manchas del inodoro y el ingrediente mágico

El portal Un Como reseñó que el ácido cítrico es muy efectivo para desinfectar y blanquear, por lo que está como ingredientes en muchos productos de limpieza. Por eso es tan eficaz para blanquear el inodoro.

El ácido cítrico hay que usarlo con precaución porque puede ser muy corrosivo y dañar desde la madera hasta el mármol. Es un producto difícil de conseguir, solo se encuentra en algunas droguerías o tiendas especializadas en limpieza.

Si no consigue ácido cítrico en farmacias o tiendas, puede prepararlo en casa . Para ello, solo mezcle un litro de agua con 250 mililitros de vinagre blanco y el zumo de un limón. Con esta combinación ya tiene listo el ácido.

¿Cómo limpiar con ácido cítrico? Si lo usa en el inodoro, puede dejarlo remojar en la mancha por al menos 10 minutos, y luego tire del agua para que se vaya el residuo. En otras superficies, puede dejarlo actuar por este mismo tiempo y luego quitarlo con un trapo seco.