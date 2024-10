“No tiene perdón”, critica a residentes por abandonar a sus mascotas durante huracán Milton

Una influencer es viral por su rabia al criticar cómo muchos residentes en Florida abandonaron a sus mascotas durante el paso del huracán Milton. Destacó que lo peor es que muchos cerraron sus casas y sellaron todo para impedir que el agua entrara, y dejaron a sus animales encerrados sin importarles que no pudieran salir ante cualquier emergencia.

Se trata de la influencer española ‘Aquí Sandra’, residente en Miami, quien por medio de su cuenta @aquisandrax, repudió que muchas personas escribieron sus números de teléfonos en los cuerpos de sus mascotas para que los llamaran por si morían ante el paso del huracán, pero realmente no les importan sus animales porque los dejaron en medio de la tempestad.

“¿Por qué tanta gente está dejando atrás a sus mascotas cuando evacuan por el paso de un huracán, me estoy enfadando, estoy que me voy en coche a recoger los animales de todo el mundo”, dijo la mujer en un video que supera las cuatro millones de vistas, los 600 mil likes y llega casi a los seis mil comentarios.

“ ¿Cómo te vas de casa haciendo eso? ¿Dejando ahí a la criatura? ¿Dejarías a tu hijo? ¿Por qué dejas a tu perro en casa y tú te vas? ”, dijo la española, quien ya ha pasado varios huracanes en Florida. Remató diciendo: “No tiene perdón”.

Destacó la responsabilidad de tener a una mascota, recalcando la importancia de estos seres vivos como un integrante más de la familia, por lo que repudió que los abandonen ante una situación de emergencia.

Dejar al cuido a mascotas durante un huracán

Admitió que hay personas a quienes les es difícil quedarse con sus animales en casos de este tipo, pero acotó que cuando esto sucede, alguien responsable y de buen corazón, diligenciaría dejando a sus animales con otros que sí puedan darles refugio, mientras pase el huracán.

Los comentarios abundaron en el video de la influencer, y muchas personas contaron que también fueron testigos de cómo muchas mascotas fueron abandonadas durante el huracán Milton.

“Vi un video de un bull terrier atado, no solo lo abandonaron, lo dejaron atado con cero posibilidades de sobrevivir”, “se puede quedar mi hermano, pero mis perros jamás”, “los animalitos son tan lindos que si fuese al revés ellos no te dejarían ahí”, “estoy indignada”, “se supone que los animales son parte de la familia”, “yo antes me muero abrazada a mis mascotas que dejarlas solas”, “también he visto de gente que está en zonas de alto riesgo y se quedan por las mascotas, pero se quedan ellos y sus hijos corriendo peligro aún cuando sus hijos le ruegan por irse”, son algunos comentarios.