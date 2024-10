¿De qué falleció el narrador de Dragon Ball Z?

El mundo del doblaje perdió el 5 de octubre a una de sus figuras más emblemáticas: Doc Harris, conocido por su narración en la popular serie Dragon Ball Z. A sus 76 años, Harris dejó una huella imborrable en la memoria de los fanáticos, siendo recordado por su frase característica al final de cada episodio: “Nos vemos la próxima vez en Dragon Ball Z”.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Broadcast Dialogue, que informó que el actor falleció tras una cirugía menor, la cual se realizó el mes pasado. Nacido como Gilbert Auchinleck, Harris adoptó el nombre de “Doc Harris” durante su carrera como disc jockey en Vancouver en las décadas de 1960 y 1970.

Su transición al doblaje le permitió prestar su voz a numerosos programas y videojuegos, incluyendo Captain N: The Game Master y My Little Pony: La Magia de la Amistad. Sin embargo, fue su papel como narrador de Dragon Ball Z el que lo catapultó a la fama.

El fallecimiento del actor que participó tanto en Dragon Ball como en su secuela, Z, para la versión canadiense del popular anime basado en el manga de Akira Toriyama, fue reportado por varios medios, locales, quienes informaron que el también locutor murió debido a complicaciones médicas.

Por otro lado, Ian James Corlett, quien prestó voz a Goku en la región, también confirmó el deceso de su colega y mandó un mensaje en redes para honrar su memoria y reconocer su larga trayectoria dentro de la industria del entretenimiento.

“Hoy perdimos a uno de los grandes. Aunque Gilbert Auchinleck se ha ido de esta bobina mortal, su impacto en mí y en muchos otros no será olvidado pronto. Gil fue más conocido como #DocHarris. Una superestrella de la radio canadiense en las ondas de Vancouver en su largo apogeo olvidado”, lamentó.