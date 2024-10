Asegura haber captado a su madre fallecida con cámaras de seguridad: “Si no lo grabo nadie me cree”

La forma en que convivimos diariamente con la tecnología ha cambiado radicalmente nuestra perspectiva y modos de vida. Sin embargo, esto no ha dejado de lado las experiencias paranormales, que en esta era digital vienen acompañadas de dispositivos de uso cotidiano, como cámaras de video y asistentes virtuales, entre los que se encuentran Alexa, Siri y Cortana. En la historia de este espacio, una mujer contó que grabó a su madre fallecida.

PUBLICIDAD

El “más allá” no solo se refleja en historias de películas, sino que también parece colarse en la cotidianidad, siendo captada según sus testigos, a través de diferentes dispositivos tecnológicos.

Este es el caso de Aleyda, una mujer española que perdió a su madre hace más de un año y asegura haber sentido su presencia en varias ocasiones. Lo más inquietante es que, además de sentirla, logró captarla en un video grabado con un dispositivo de vigilancia que suele utilizarse para monitorear a los niños.

Experiencia con su madre fallecida

En un video que compartió en sus redes sociales, Aleyda relata que su hijo Ahren, estaba jugando solo en su habitación cuando de repente, lo escuchó hablando. Preocupada por saber con quién hablaba, decidió conectar la cámara de vigilancia para ver lo que sucedía.

Fue en ese momento cuando se escuchó a Aheren decir “para, yaya” (abreviación cariñosa para abuela). Poco después, el padre del niño entra en la habitación y le pregunta con quién estaba hablando. El pequeño, inicialmente, responde que con nadie, pero luego confiesa que estaba hablando con su abuela, quien, según él, le hacía cosquillas y quería llamar su atención.

Aleyda revisó las cámaras de vigilancia y se percató que en el sonido, se oye la voz de una voz que asegura, es su madre fallecida. Cierto o no, al escuchar el video, todo depende de quien lo mire y lo escuche.

“Si no lo grabo nadie me cree. Lo he grabado, he escuchado a mi madre. Ahren miente para encubrir a su abuela o como para que no lo juzguemos, no sé, es muy fuerte. Os voy a poner el video para que lo escuchéis. Juzgad vosotros mismos”, dijo Aleyda, quien compartió su historia con una expresión de asombro y provocó miles de reacciones en las redes sociales.

Los usuarios quedaron impactados por el relato y el video, generando debates entre escépticos y creyentes sobre la posibilidad de que lo paranormal pueda manifestarse a través de la tecnología.