VIDEO. Karely Ruiz responde a quienes la critican por hacer videos para adultos aún estando embarazada

Por medio de TikTok, Karely Ruiz la modelo mexicana de OnlyFans grabó un video en la que de manera contundente, precisa y clara porque seguirá haciendo contenido para adultos, a pesar de que ha aclarado que serán un poco diferentes.

“Ya vi que me andan tirando porque sigo haciendo contenido embarazada. ¿Pues qué creían?, ¿qué me iba a parar?, ¿qué iba a dejar de hacer contenido? No, no, no, yo tengo gustos caros, entonces… A darle”, dejó claro Karely Ruiz.

Fue semanas atrás cuando dio a conocer que estaba embarazada de una niña, por lo que en automático comenzaron las especulaciones sobre el papá del bebé que espera Karely Ruiz.

Fue así como esta nueva etapa no la detuvo y aunque el contenido de Instagram es muy distinto al de OnlyFans, Karely Ruiz ha seguido con las fotos y videos sensuales, pero ahora presumiendo su pancita de embarazada.

Y es que a pesar de que tiene menos de un año de que compró un Maserati, la modelo de OnlyFans se compró recientemente un Tesla y lo presumió en sus redes sociales para demostrar que sigue trabajando para comprarse lo que ella quiera y al costo que sea.