Viral: mujer de 83 años sorprende con su jovialidad mientras enseña cómo entrena en el gimnasio

Una mujer de 83 años es viral en TikTok, pues a pesar de que está en la octava década de su vida, muestra en videos cómo entrena en el gimnasio y sorprende por lo joven que se ve.

La octogenaria se llama Ramona y acompaña en los entrenamientos a la joven Ainara Illera, quien difunde en su cuenta @ainafit de la red asiática las grabaciones de cómo entrena con la señora. Ambas quieren demostrar que ser fitness no depende de la edad.

“ Aquí donde me veis tengo 83 años, me siento una mujer empoderada, guapa, divina de la muerte, y no vengo (al gimnasio) para ponerme guapa, sí lo soy, pero vengo para mi salud, para cuidarme ”, expresó la mujer, quien contó que cuando va de compras, ella misma pone el carrito con el mercado en el ascensor, también sube y baja las escaleras”.

Relató que entrenar para tener fuerza la ayuda en su vida diaria, ya que a pesar de tener más de 80 años, ella misma puede hacer todo tipo de actividad física, y lo mejor, sin el temor de lastimarse, porque su cuerpo puede soportar.

¿Cómo entrena en el gimnasio una mujer viral de 83 años?

La mujer de 83 años, no solo es viral, sino que es la envidia de muchas en las redes, destacó la importancia de tener la espalda fortalecida para evitar daños, además de ejercitar todas las partes del cuerpo.

“ Tenéis que hacer fuerza y os lo digo yo, hay que reforzar la espalda. Es necesario que lo hagáis, importantísimo. Tampoco olvidéis trabajar todos los músculos porque nos os vais a poner como un hombre y además os va a dar muchísima fuerza para cualquier cosa que hagáis ”, decía junto a su compañera más joven.

Por supuesto, los comentarios abundan por parte de los usuarios, quienes resaltan lo joven que se ve la mujer, pero sobre todo la fuerza que tiene en comparación a otras personas de su edad.

“Dios mío qué señora”, “soy fan de esta mujer”, “wow”, “y lo más importante, que bien está de la cabeza y qué alegría desprende!! Eso sí son metas”, “me quito el sombrero, como de decimos en Venezuela, está muy linda”, “así quiero llegar yo a mis 80 y estoy trabajando mucho para lograrlo”, son algunos comentarios, aunque otros usuarios expresaron que verse joven y estar fuertes a los 80 años, va más allá de hacer ejercicios, ya que depende de la genética de cada quien.