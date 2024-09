Nació con nueve dedos y no lo operaron de niño por superstición: esta es su historia

Harto por la vida que pasó sin amigos, ni poderse poner zapatos, un joven chino, de 19 años, decidió acudir a especialistas para que le quitarán los dedos extra de uno de sus pies, ya que nació con nueve dedos.

A pesar de que trataba de una deformidad, sus padres nunca lo llevaron a cirugía porque un adivino les dijo que los nueve dedos eran un buen augurio. Sin embargo, la vida del joven, de nombre Ajún, no fue fácil. No podía colocarse zapatos y si lo hacía era muy incómodo, estaba acomplejado, no podía tener amigos.

La historia la reseñó El Clarín que indicó que Ajún le dijo a Daily Mail que se sentía inútil e imperfecto. Afortunadamente, para aliviar su sentir, de grande pudo gestionar él mismo su operación y acudió a especialistas del Hospital Quirúrgico Shunde Heping, en Foshan.

La solución a los nueve dedos

En el hospital le hicieron radiografías al joven de los nueve dedos. En lugar del dedo gordo del pie, habían dos dedos más pequeños en forma de “V”.

La intervención quirúrgica duró nueve horas. “Otros hospitales habrían eliminado sus dedos extra externos. Esa habría sido la solución más fácil. Su dedo del pie más natural está en el exterior, por lo que decidimos migrarlo hacia adentro a su posición más ideal, reemplazando su quinto dígito y creando un nuevo dedo gordo”, explicó el doctor Wu Xiang.

La condición con la que nació el joven se llama polidactilia y afecta a 700 de 1.000 personas en todo el mundo. La malformación ocurre entre la sexta y séptima semana de embarazo, fase en la que se forman los dedos del feto.

En países de Asia, ciertas culturas pueden ver la polidactilia como un regalo de Dios o buena suerte, tal como pasó con Ajún, pero médicamente, es visto como algo que puede mejorar, facilitando el modo de vida de quien lo tiene.