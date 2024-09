Sexo ¿Cuántas veces es normal a la semana?

¿Cuántas veces es normal tener sexo a la semana? Seguramente, más de una pareja se ha hecho esta pregunta, y es normal cuestionarse sobre si la frecuencia de las relaciones sexuales que se tienen es baja o alta, así que en las siguientes líneas responderemos a esta interrogante en base a la explicación de expertos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, antes de dar una respuesta es necesario recalcar que cada pareja es única, y lo que para unos es normal, quizá no lo es para otros. Lo que a algunas personas las hace felices, no necesariamente hace feliz a los demás. Por eso, no hay que inquietarse si los demás están inconformes con lo que a ti y a tu pareja, los hace felices.

Más que compararse con otros en cuanto a la cantidad de sexo a la semana, hay que preguntar a la propia pareja si él o ella está conforme con la frecuencia sexual, si no lo está, deben llegar a un acuerdo y establecer estrategias para el disfrute mutuo.

Pero en aspectos generales ¿Cuántas veces es normal tener sexo con tu pareja a la semana? El portal Mejor con Salud presentó el tema, detallando que entre las parejas estadounidenses y mexicanas casadas o en relaciones estables, lo normal es un promedio de entre 1 y 2 veces semanales.

El referido medio expuso el parte del Instituto Kinsey, que determinó que 34 % de las parejas estables o casadas, tenían sexo “varias veces a la semana”, y 45 % lo hacían pocas veces al mes.

¿Cuántas veces el sexo a la semana? La edad influye

O que muda no sexo depois dos 50, 60 e 70 anos (Foto: Reprodução/Getty Images)

Boston Medical Group dice que los hombres son los más obsesionados en saber cuál es el estándar “normal”, esto debido a parámetros sociales que crean en él la necesidad de saberse apto en el más alto nivel de sexualidad o el más aceptable. No obstante, la “normal” depende de cada pareja.

Según Boston Medical Group, lo “normal” de las veces que se tiene sexo a la semana, también está determinado por la edad de las personas y por el tiempo que tienen de convivencia con su pareja.

PUBLICIDAD

Cuando las relaciones van comenzando, puede haber una frecuencia de hasta dos y tres veces al día, luego hay una media baja de al menos tres veces a la semana hasta que siga bajando a una vez cada 15 días o una vez cada uno o dos meses.

El Universo citó las palabras que el doctor Harry Fisch, urólogo del Hospital Presbiteriano de Nueva York, dijo al portal Histórico El Salvador, manifestando que en la cantidad de sexo a la semana influye la edad.

Fisck indicó que las parejas con edades entre los 20 y los 30 años, tienen sexo una o tres veces a la semana; entre los 30 y los 50 años, consideran bien dos veces semanales; a partir de los 50 años, una vez a la semana o ninguna.