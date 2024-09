VIDEO. Creador de contenido protagoniza pelea callejera

Alex Marín, creador de contenido para adultos fue increpado mientras paseaba con varias de sus novias en la ciudad jalisciense.

Uno de los hombres más reconocidos en México nuevamente se encuentra en el ojo del huracán luego de que fue captado protagonizando una pelea en calles de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Se trata del productor y actor de películas para adulto, Alex Marín, quien aparentemente paseaba con sus novias cuando comenzó la riña.

El conflicto se hizo viral luego de que cientos de usuarios en redes sociales compartieran el momento en el que se puede ver a los sujetos golpeándose en la acera de la ciudad, justo en frente de varios comercios y familias que transitaban por el lugar.

En las imágenes se puede observar que Marín estaba paseando de manera tranquila cuando, de forma inesperada, fue interceptado por otro sujeto con quien comenzó a hacerse de palabras para después terminar en un conflicto de contacto.

¿Qué detonó el enfrentamiento?

Dentro del video que se compartió en redes sociales se le puede ver caminando de forma ordinaria, sin llamar la atención o realizando alguna clase de video para sus canales que pudiera ofender a las personas que se encontraban en la zona cuando él paseaba.

Sin embargo, de un momento a otro uno de los sujetos que se lo cruzó le gritó: “ponte a trabajar”, aunque para muchos esta frase podría haber sido el detonante de las agresiones, para Marín no significó algo grave y continuó su recorrido sin perturbaciones.

No obstante, de un momento a otro se hace un corte en el video y se puede ver que el productor ya se encuentra muy molesto y dispuesto a iniciar una pelea a los puños en contra del sujeto, pese a que su propia novia intenta detenerlo para evitar un problema mayor, situación que no ocurrió y ambos comenzaron a golpearse.

Horas después de que se hiciera viral en la red, Alex Marín decidió romper el silencio y publicó un video en su cuenta oficial de Facebook en donde afirmó que se encuentra bien, aunque destacó que se encontraba desconcertado por lo sucedido:

“Amigos el día de hoy me pasó algo bien c#abrón. Estaba grabando con mi novia, Caroline Marín y de repente llegan los fans, doy fotos; yo soy muy amable con mis fans siempre: videos, fotos, los abrazo, me encanta. Disfruto mucho la parte de mis fans”, dijo.

“Ya para subir a mi auto llegó un fan y yo no entendí muy bien. De repente me empieza a decir cosas muy obscenas, que no puedo decir aquí en Facebook, y yo quedé ‘este qué onda’. Me bajo y mi novia me agarra y allí comenzó la pelea”, explicó.

¿Quién es Alex Marín?

Es una figura conocida en la industria del entretenimiento para adultos en México. Es actor y productor de contenido para adultos, y ha ganado notoriedad tanto por su trabajo en esa industria como por su presencia en redes sociales. Marín ha participado en numerosas producciones de cine para adultos y ha trabajado con varias actrices reconocidas en el mismo campo.