“Estaba destrozada”, las revelaciones del estilista de la princesa Diana sobre infidelidad de Carlos

Tras 27 años de la muerte de la princesa Diana, siguen surgiendo detalles sobre su vida y su tormentoso matrimonio con Carlos, quien siempre fue señalado mediáticamente de serle infiel con Camila. Recientemente, el estilista de Lady Di, reveló cómo ella vivía afectada por este triángulo amoroso.

Por algún motivo, las personas tienden la tendencia a hablar sobre sus vidas a sus estilista, y Lady Di no fue la excepción. Richard Dalton, estilista de confianza de la princesa Diana durante 10 años, dijo que por su cercanía a Diana, él también forma parte de su historia, así que decidió contar sobre las revelaciones que ella le hizo en un nuevo libro, escrito por Reane Plant, coleccionista de recuerdos de la recordada princesa. El texto se titula ‘It’s All About The Hair: My Decade With Diana’.

“Nunca he hablado públicamente, pero Diana se fue hace 27 años y yo formaba parte de la historia”, expuso Dalton, quien indicó que su decisión de lanzar el libro es para mantener el legado de Diana, fallecida en un accidente automovilístico a los 36 años.

Según publicó Quien, el estilista dijo a Daily Mail que muchas veces, Diana “estaba destrozada”, cuando él la peinaba. En el libro, el estilista, actualmente de 76 años, contó que un día ella le dijo: “Mi maldito marido ha vuelto a desaparecer”. Para ese tiempo, el actual monarca estaba en su aventura con Camila.

Relató que Diana “era divertidísima, increíblemente glamurosa e incluso más bella en la vida real de lo que muestran sus fotos. Quiero compartir mis historias para preservar su legado”. Destacó que “tenía muchas facetas”.

La princesa Diana y la sombra de Camila

Camila Parker / Princesa Diana La reina no se ha escapado de las criticas por su apariencia a lo largo de los años. (WPA Pool/Hulton Archiv / Getty Images)

Camila Parker siempre fue una constante en el matrimonio de Diana con Carlos. La prensa reseñaba la infidelidad del entonces príncipe, y siempre destacó como su eterna amante.

En 1995, tras haberse separado de Carlos en 1992, la princesa Diana dijo en entrevista a Martin Bashir de la BBC: “ Bueno, éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado ”. En 1994, Carlos confesó que el matrimonio se había “roto irremediablemente”.

Camila, 19 años mayor que la princesa, siempre se mantuvo cerca de ella, incluso se dice que por un tiempo, Diana la consideró como su consejera. En 1996, Diana y Carlos se divorciaron oficialmente y al año siguiente, ella murió. Dos años después, Carlos y Camila oficializaron su romance.